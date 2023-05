“No voy a ser candidata a nada en el 2023, no voy a tener fueros”. Con estas palabras, Cristina Fernández de Kirchner anunció que su nombre no estará en ninguna boleta en las elecciones de este año. Lo dijo el 6 de diciembre de 2022. Fue la primera vez que se expresó en contra de una candidatura en el Frente de Todos.

Ese día habló en respuesta a la condena en la causa Vialidad, por la cual recibió doce años de condena y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Y conmocionó al ambiente político.

"Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Me van poder meter presa. Eso sí, siempre y cuando a algún empresario no se le ocurra financiar a una banda de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro”, afirmó aquel día. Desde entonces, y pese a la contundencia de sus palabras, hubo expresiones para que desistiera, más cuando Alberto Fernández desistió en abril de buscar su reelección.



“La condena real no son los 6 años de cárcel, la condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer a cargos políticos electivos. Cuando a todos los cargos a los accedí fue por el voto popular", añadió CFK en en aquella oportunidad. Y subrayó: "No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en el periodo electoral por una ‘candidata condenada”.



Volvió a hablar del tema en Río Negro, el 10 de marzo pasado. Al disertar en Viedma, rechazó los fundamentos del fallo en su contra. le gritaron "¡Cristina presidenta!" Respondió así: "No importa el lugar que uno ocupe, nunca en mi vida los voy a abandonar, cualquiera sea el lugar. Muy tranquilos todos y todas". También aseguró que "he dado muestras de mi pragmatismo cuando se trata de los intereses del país. Ya no sé qué más debería hacer".

Hubo una tercera ocasión para plantear su rechazo a la candidatura. Fue el 27 de abril, en el Teatro Argentino de La Plata, en un acto por los veinte años de la elección que llevó a Néstor Kirchner a la Casa Rosada. Allí, planteó que "necesitamos un programa de gobierno para que nada vuelva a depender de una persona" y volvió a insistir con un "no, presidenta, no" ante el clamor de los presentes.

A la cuarta fue la vencida, a través de la carta que publicó esta tarde.