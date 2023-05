La propuesta neoliberal de Javier Milei, presentada ante la justicia electoral, cerró la grieta entre los referentes del Frente de Todos, el radicalismo y la izquierda --con la excepción de los candidatos presidencial del PRO, que eligen no criticarlo-- que se encargaron de criticar las medidas propuestas por La Libertad Avanza en un eventual gobierno: "Muchos de los que votan a Milei seguramente no conocen ese programa por eso lo presenta, escondido, al Poder Judicial y no lo difunde masivamente", señaló la diputada nacional y candidata presidencial del FIT, Myriam Bregman.

"Lo hicimos en red. Juntas hicimos historia. Y ese poder que supimos construir no va a permitir que nos vuelvan a quitar la autonomía sobre nuestros cuerpos. Siempre alertas", aseguró la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, al referirse a una de las propuestas de Milei, la derogación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo. En la plataforma, presentada ante la juez electoral María Servini de Cubría, La Libertada Avanza también propone "eliminar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza".

El programa incluye también la dolarización de la economía, eliminación de la indemnización por despido, arancelamiento de la salud y la educación, modificación de las leyes de seguridad y defensa, acceso a las armas y la privatización del sistema penitenciario.



"Prácticamente lo que él propone nos empujaría a la guerra civil", consideró la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, en diálogo con Radio Nacional e insistió con que la elección del libertario como presidente ocasionaría "una situación de conflictividad muy violenta dentro de la Argentina".



El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien semanas atrás consideró que también generaría protestas masivas una victoria de los candidatos de Juntos por el Cambio, sostuvo que el programa planteado por Milei son "cosas graves, cosas oprobiosas, como arancelar todo el sistema de salud".



Desde la UCR el diputado nacional y precandidato presidencial Facundo Manes calificó a Milei de "chamán" y aseguró que si el ultraliberal triunfara en las elecciones "puede haber un colapso económico en la Argentina", además de representar "la destrucción de la educación pública, la portación libre de armas, la venta de órganos con la mitad de los chicos en la pobreza".



Por su parte, el diputado nacional y economista liberal de Evolución Radical Martín Tetaz desafió a Milei a debatir públicamente el 30 de mayo a las 19 en la Facultad de Derecho de la UBA sobre cómo terminar con la inflación. "Lo he escuchado a Milei ya decir diez cosas diferentes sobre la dolarización y no da igual el cómo se haga", agregó el también diputado nacional radical Alejandro Cacace.

"Hay que debatir con precisión los pasos a dar en materia económica. La libre competencia de monedas, con eliminación inmediata de los controles y unificación del tipo de cambio puede llevar a una dolarización desordenada de la economía", exigió Cacae.



En tanto, desde el espacio Identidad Bonaerense, el peronista del ala lavagnista Alejandro "Topo" Rodríguez opinó que "las propuestas de Milei son, en general, antiguas y han fracasado en el mundo. La pretendida dolarización generaría el pésimo efecto de reinstalar las cuasi monedas, como el patacón".

Rodríguez también se refirió a la propuesta de Milei de barrer con el sistema público y la educación obligatoria en todos los niveles para reemplazarlo por un sistema de "vouchers". "La propuesta de vouchers para la educación fue tomada y adaptada a Chile por Pinochet, generando profunda inequidad y baja de la calidad educativa", recordó el diputado nacional.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad y candidata presidencial, Myriam Bregman, consideró que "ni Martínez de Hoz ni Menem se animaron a tanto", en referencia al ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar y al gobierno que aplicó el fracasado modelo de convertibilidad. Bregman aseguró que el programa de Milei no podría aplicarse "ni con la más feroz dictadura militar".

"Es un programa de guerra contra los derechos de las mujeres y la diversidad. A pesar de todas las trabas para su implementación, de los gobiernos reaccionarios, de las iglesias", insistió Bregman y marcó que la alianza de Milei con la diputada y candidata a vicepresidenta, Victoria Villaroel, "es bastante simbólica".



También desde el FIT-U el diputado nacional y precandidato presidencial Gabriel Solano aseguró que la plataforma de Milei es un compendio de las políticas "más reaccionarias contra el pueblo en todas las esferas sin excepción". "Nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos para desenmascarar a este facho y mostrar lo que es, un agente de la reacción social", afirmó en Twitter.



También se expresaron en contra de las medidas la asociación de Inquilinos Agrupados, quienes denunciaron que la propuesta de desregular los alquileres significaría "contratos sin plazo, sin índice y en cualquier moneda". El programa de La Libertad Avanza propone "promover" el tratamiento de una nueva ley de alquileres nacional que "prevea el acuerdo entre las partes de las condiciones de tiempo, moneda, actualización".