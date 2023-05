El actor Ray Stevenson murió el pasado domingo en Italia, según confirmó su publicista a la revista Variety. Conocido por su destacada participación en películas como "Thor", "Punisher: War Zone" o "King Arthur", el intérprete, de tan solo 58 años, deja un legado en la industria del cine y la televisión.

Al parecer, el actor sufrió un deterioro de su salud el pasado sábado 20 de mayo, por el que fue ingresado en un hospital italiano, donde finalmente murió. Stevenson estaba en ese país porque estaba trabajando en la película Cassino in Ischia, donde interpretaba el rol de Nic Cassino.

Nacido en Irlanda, e inició su carrera en la década de 1990, participando en diversos programas de televisión. Fue a partir de la década del 2000 cuando comenzó a obtener roles destacados en películas de acción de Hollywood. Uno de sus primeros papeles protagónicos en el cine fue en la película de aventuras "King Arthur" (2004), dirigida por Antoine Fuqua, donde interpretó a Dagonet, integrante de los caballeros de la Mesa Redonda.

Su papel más importante - declarado por el actor en una de sus últimas entrevistas - fue en sus comienzos, cuando tuvo que darle vida en 2007 a Tito Pullo en 'Roma', la exitosa serie de HBO.

Luego, se centró durante varios años a realizar trabajos para la gran pantalla, donde en 2008, alcanzó un papel destacado al interpretar al protagonista en la película de Marvel "Punisher: War Zone", donde encarnó al mercenario conocido como Frank Castle. Esta película se posicionó como uno de los primeros éxitos del actor en el cine de superhéroes, antes de que Disney adquiriera los derechos del universo Marvel y reintrodujera al personaje en la serie de Netflix "Daredevil".

Stevenson fue el tercer actor en dar vida al icónico personaje de Punisher en la pantalla, luego de los protagónicos de Dolph Lundgren y Thomas Jane. Aunque "War Zone" no tuvo el éxito esperado, el legado de Stevenson en el universo de Marvel es indiscutible.

A lo largo de la década de 2010, continuó su carrera participando en películas de acción destacadas como "The Book of Eli", "GI Joe: Retaliation" y "The Three Musketeers", así como en franquicias populares como "Thor" de Marvel y la adaptación de "Divergent" de Lionsgate.

También tuvo una participación en las tres primeras entregas de la saga de "Thor". Asimismo, en la franquicia "Divergent", Stevenson dio vida a Marcus Eaton, líder del consejo municipal de la facción Abnegación y padre del personaje Cuatro, interpretado por Theo James.

Recientemente, formó parte del elenco del filme"RRR", nominada al Oscar. Además, le puso su voz a varios personajes de la saga Star Wars, y participó en la nueva película (que aún no estrenó) de la franquicia, donde interpreta a un jedi llamado "Baylan Skoll".

