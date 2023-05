Tina Turner, considerada una leyenda del rock e intérprete de clásicos como "The Best" y "What's Love Got to Do With It", murió este miércoles a los 83 años en Suiza, país donde vivía, "después de una larga enfermedad" informó su representante. La cantante se presentó una sola vez en Argentina en 1988, en el estadio River Plate.

"Tina Turner, la 'Reina del Rock'n Roll', murió en paz hoy (por este miércoles) a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo", dice el comunicado.

A su vez, desde la cuenta de Instagram de la cantante, informaron: "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana".



"Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho", agregaron.

Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud. En 2013 sufrió un incidente cerebrovascular, tres años después le diagnosticaron cáncer intestinal y en 2017 debió someterse a un trasplante de riñón. Sus penas se agravaron con el deceso de dos de sus cuatro hijos, Craig en 2018 y Ronnie el año pasado.

La trayectoria de Tina Turner

Apodada "La Reina del Rock'N Roll", Tina Turner tuvo una vida marcada por el temprano apogeo, una brutal caída personal y artistica al ser víctima de violencia por parte de su marido Ike Turner, y un resurgimiento gracias a su talento y espectacular despliegue escénico.



De ascendencia afroamericana y nativa, Tina Turner fue criada por una familia adoptiva en Tennessee, Estados Unidos, que la bautizó con el nombre de Anna Mae Bullock.



Saltó a la fama junto con su esposo Ike en la década del 60, con canciones como "Proud Mary" y "River Deep", en la banda "Kings of Rhythm" y logró un éxito aún mayor como solista en la década del 80, tras su divorcio en 1978. En 1985, lanzó su álbum "Private Dancer", del que vendió 5 millones de copias tan solo en Estados Unidos, y 20 millones más en el resto del mundo, según Forbes.



Por esa época, realizó su gira "Break Every Rule", con la cual llegó a Argentina el 3 de enero de 1988, y se presentó ante un estadio River repleto. Algunos de los hits que cantó esa noche fueron "What You Get Is What You See", "What's Love Got to Do with It", "Typical Male", "Private Dancer" y "Proud Mary", entre otros.

También tuvo sus intervenciones memorables en la pantalla grande, como en "Mad Max", en donde además interpretó el tema central "We don't another hero"; y, de manera indirecta, en la autobiográfica "What's love got to do with it?", en donde su figura fue encarnada por Angela Basset.



En el 2000, a los 61 años, dejó los escenarios para priorizar su vida privada, etapa que culminó en 2008, cuando inició un tour por Estados Unidos y Europa. Si bien continúo su carrera por cinco años más, se retiró definitivamente en 2013, cuando renunció a su nacionalidad estadounidense y adoptó la de su país residente, Suiza.

Durante su trayectoria, en la que acumuló diez álbumes de estudio, ganó 8 premios Grammy. También fue incluida en el Salón de la Fama del Rock N' Roll en 2021 como solista, tras haber sido incluida por primera vez junto a su esposo en 1991.

Seguí leyendo