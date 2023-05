¿Cuánto dinero reparte Roland Garros 2023?

Al igual que en los otros tres Grand Slams —Abierto de Australia, Wimbledon y US Open—, los torneos de mayor importancia del tenis, los premios económicos para hombres y mujeres son los mismos.

SINGLES

Ganador: €2,300,000 / 2,000 puntos

Finalista: €1,150,000 / 1,200 puntos

Semi-inalista: €630,000 / 720 puntos

Cuartofinalista: €400,000 / 360 puntos

R16: €240,000 / 180 puntos

R32: €142,000 / 90 puntos

R64: €97,000 / 45 puntos

R128: €69,000 / 10 puntos

DOBLES (€ por pareja)

Winner: €590,000 / 2,000 puntos

Finalist: €295,000/ 1,200 puntos

Semi-finalist: €148,000 / 720 puntos

Quarter-finalist: €80,000 / 360 puntos

Round of 16: €43,000 / 180 puntos

Round of 32: €27,000 / 90 puntos

Round of 64: €17,000 / 0 puntos