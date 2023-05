Este jueves River visitará a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo de Perú por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores. Por qué canal de TV pasan el partido, cómo verlo online en vivo y las formaciones de Tiago Nunes y Martín Demichelis.

Cómo llega River en la Liga Profesional, Copa Libertadores y Argentina

River lidera la tabla de posiciones de la Liga Profesional con 40 puntos, 5 por encima de su escolta San Lorenzo, tras 13 triunfos, un empate y tres derrotas.

En la Copa Libertadores el panorama no es tan alentador: cayó en su primer encuentro del grupo D por 3 a 1 ante The Strongest en la altura de La Paz, superó 4 a 2 ante Sporting Cristal en el Monumental. y luego fue goleado 5 a 1 por Fluminense.



En la Copa Argentina se impuso 3 a 0 a Rácing de Córdoba por la primera ronda y enfrentará al vencedor del duelo que Talleres de Córdoba y Chacarita protagonizarán el 31 de mayo.

Cómo llega Sporting Cristal

Sporting Cristal está tercero en la liga peruana con 28 puntos, a tres del segundo Universitario y a 8 del puntero Alianza Lima, producto de siete triunfos, igual cantidad de empates y tan solo una derrota.

En la Copa Libertadores tiene 3 unidades al igual que River, pero con mejor diferencia de gol: -3 contra -4, y ocupa el tercer puesto que por el momento no le permite clasificar a octavos de final pero sí lo mete en la Copa Sudamericana.

Cómo ver el partido online en vivo y por TV

El partido entre River y Sporting Cristal comenzará a las 21, será televisado por Fox Sports y transmitido a través de Star+. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DirecTV GO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

¿Qué pasa si River pierde hoy contra Sporting Cristal?

En caso de que River pierda Sporting Cristal llegaría a los 6 puntos. Será clave lo que suceda entre Fluminense (9) y The Strongest (3): si los bolivianos ganan se van a 6 unidades y el Millonario quedaría muy complicado en el fondo de la tabla. De esa manera, estaría obligado a ganar los dos encuentros que le quedan, de local ante Fluminense y The Strongest, y esperar que los brasileños ganen su otro partido y que los otros dos equipos no vuelvan a triunfar. De hecho podría haber un empate en el segundo puesto, por lo que la diferencia de gol será clave.

Formaciones de River y Sporting Cristal

Seguí leyendo