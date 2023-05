Los Boston Celtics quedaron a un paso del milagro y buscarán este lunes concretar una remontada sin precedentes ante el Miami Heat, en el séptimo juego de las Finales de la Conferencia Este de la NBA.

Parecía que el sueño de los Celtics se derrumbaba este sábado por la noche cuando, con tres segundos por jugar, Jimmy Butler encestaba el tercero de sus tiros libres y ponía al Heat arriba por 103 a 102 en el sexto partido, con la serie 3 a 2 a favor de Miami.

Pero en una última jugada de tintes místicos, Marcus Smart -cuarta opción ofensiva de Boston- tomó el tiro salvador, la pelota bailó sobre el aro y el escolta Derrick White fue con su "apenas" 1,93 metro a tomar el rebote ofensivo y marcar el doble del triunfo de los Celtics como visitantes para forzar así el séptimo juego.

La cosa se definirá este lunes a las 21:30 (hora argentina; televisación de ESPN) en Boston, que ahora cuenta con la posibilidad histórica de dar vuelta una serie de playoffs luego de estar tres partidos abajo, algo que nunca ocurrió en la historia de la NBA en 150 series jugadas.

Los que estuvieron más cerca fueron tres, al llegar a empatar 3 a 3 pero perder el séptimo juego: New York Knicks (3) vs Rochester Royals (4) en 1951; Denver Nuggets (3) vs Utah Jazz (4) en 1994; y Portland Trail Blazers (3) vs Dallas Mavericks (4) en 2003.

Vale recordar que las series de playoffs de la NBA son al mejor de siete partidos, por lo que el ganador final debe vencer en cuatro ocasiones.

El triunfo de Boston sobre Miami por 104 a 103 fue el primero de los Celtics en estos playoffs de manera ajustada, ya que por ahora venían ganando holgadamente y perdiendo todos los encuentros que llegaban parejos al final.

De todos modos, lo de los Celtics fue muy errático en el último cuarto ante Miami, luego de liderar durante casi todo el partido, por lo que nada está garantizado para el séptimo juego ante un Heat completamente disminuido tras desperdiciar tres ocasiones seguidas de liquidar la serie y a las puertas de un papelón histórico.

Los líderes ofensivos de Boston en esta serie son Jayson Tatum (27,2 puntos) y Jaylen Brown (19,0) aunque en los últimos partidos fueron esenciales los aportes de Marcus Smart (13,8) y Derrick White (13,7).

Por Miami se destacan los estelares Jimmy Butler (24,2) y Bam Adebayo (15,3) -de muy flojas actuaciones en la seguidilla de derrotas- y los jugadores de rol Caleb Martin (18,2), Gabe Vincent (17,0) y Duncan Robinson (11,3).