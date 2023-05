El informe sobre “Muertes violentas y otras violencias contra las mujeres” publicado en enero de 2023, presenta información estadística sobre muertes violentas y violencias contra las mujeres en todo el territorio de la República Argentina en los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. La información permite identificar características y tendencias generales de los delitos y violencias contra las mujeres, lo cual es útil a la hora de construir diagnósticos para diseñar políticas públicas de abordaje y prevención de estas violencias. Se incluyen indicadores por su importancia para diversificar la mirada y el diagnóstico sobre las violencias contra las mujeres.

Sobre las tendencias

El reporte muestra una marcada tendencia en el país en la baja de homicidios dolosos que impacta también en los casos de femicidios. Esta tendencia puede observarse reflejada en la mayoría de las provincias pero en La Rioja el aumento de la tasa de femicidios es un tema digno de observar.

En el año 2021 se registraron 2.093 víctimas de homicidios dolosos en la provincia y una tasa de 4,6 víctimas cada 100.000 habitantes. A partir de 2014 se inicia una tendencia descendente que tiende a amesetarse a partir del año 2017 y que registra un nuevo descenso en 2021. Así, la tasa del último año es la más baja de toda la serie histórica disponible.

En ese sentido los homicidios dolosos en general en La Rioja están por debajo de la media del país y en los últimos años han descendido.

A nivel país la tasa de víctimas mujeres de homicidios dolosos en 2021 fue de 1,3 víctimas cada 100.000 mujeres, siendo la más baja de la serie.

Las tasas más altas de víctimas mujeres de homicidios dolosos del último año evaluado las tienen las provincias de Santiago del Estero (2,6), Tucumán (2,4) y Formosa (2,3). En ese sentido La Rioja se ubica por encima de la media con una tasa de 1,5, pero lo alarmante es que mientras la tendencia baja en el resto del país en La Rioja aumentó, de 1,1 en 2017 a 1,5 en 2021.

Cuando se analiza la cantidad de víctimas mujeres en relación con la cantidad total de víctimas de homicidio doloso por cada año, se puede observar que en los últimos años se registraron los valores más bajos, sin embargo en este sentido La Rioja está muy por encima de la media. La media nacional bajó de un 17% a un 15%, pero en La Rioja está en un 60%., le sigue Santiago del Estero con un 40,6%, Catamarca con un 33,3 %, Córdoba con un 26,1%, San Juan con un 25% y Salta con un 23,8%.

Particularidades de homicidios dolosos de mujeres

Si se analiza la distribución de las víctimas homicidios dolosos según el género y el lugar de ocurrencia de los hechos, se observa que el 60,5% de los hechos en los que las víctimas eran varones ocurrieron en la vía pública, mientras que, cuando las víctimas eran mujeres 64,9% fueron en un domicilio particular

Cuando se analiza el vínculo con el presunto victimario la brecha es inmensa, casi el 50% de los asesinatos de mujeres fueron perpetrados por parejas o ex parejas, mientras solo el 2,4% de los varones fueron asesinados por parejas o ex parejas. La mayoría de los hombres asesinados no tienen vínculo con su homicida, en cambio, en más del 70% de los asesinatos de mujeres el asesino era conocido de la víctima. El vínculo con mayor frecuencia en las víctimas mujeres de 0 a 9 años es familiar, mientras que las franjas etarias de 20 a 44 años presentaron la más alta concentración en la categoría pareja o ex pareja.

El 81,5% homicidios dolosos de mujeres no fueron en ocasión de otro delito, mientras que 10,2% fue en ocasión de robo y 0,3% en ocasión de abuso sexual con acceso carnal. El 83,0% de los presuntos victimarios de homicidios dolosos de víctimas mujeres, son varones.