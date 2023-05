El actual diputado y tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, se refirió este miércoles al último dictamen del procurador interino, Eduardo Casal, quien expresó ante la Corte Suprema que el actual mandatario provincial Sergio Uñac no puede ser candidato en las próximas elecciones.

Si bien Gioja se manifestó de acuerdo con Casal en el contenido del dictamen, consideró que el avance del máximo tribunal sobre las provincias y su autonomía constituye un hecho grave contra la democracia en el país.

“Separemos. Lo que pasó ayer es que el procurador suplente de la Corte, Casal, que no tendría que estar donde está, dictamina y dice lo que dice. Para nosotros, es lo que venimos diciendo”, comentó.



Sin embargo, agregó: “Lo que pasa es que esta Corte no entiende y cree que las provincias están arrodilladas ante ellos. Faltan dos días para las elecciones y las suspende, lo hace en Tucumán también”.

“Lo que criticamos y decimos que no puede ser es que la Corte, en el tiempo que lo hizo y de la forma que lo hizo, suspendió las elecciones. Hay 800 mil habitantes, es una provincia argentina. No se respetó la autonomía. Esto no puede ser”, denunció.

Y destacó que esta situación es “inaceptable”. “Le decimos a la Corte que haga lo que quiera, pero que decida y levante la suspensión que hay en San Juan. No te podés pasar por el traste la autonomía provincial”, respondió.

Qué dice el dictamen de Casal

El procurador interino analizó que el actual gobernador Sergio Uñac no puede ser candidato ya que su postulación violaría la Constitución provincial que, según su lectura, impide más de dos reelecciones consecutivas.

Si bien los supremos no están obligados a hacer lo que sugiere el jefe de los fiscales, esa posición puede funcionarles como un respaldo, en caso de que quieran avanzar en el desplazamiento del candidato de San Juan por Todos.

Ahora ya están en condiciones de resolver la cuestión de fondo, algo que podría suceder en el acuerdo previsto para este jueves 1 de junio o en días cercanos. Será una primera señal de cuánto están dispuestos a seguir entrometiéndose en el proceso electoral.