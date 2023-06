A pesar de las críticas de la hinchada y la prensa francesa, que lo señalan como uno de los responsables de los fracasos del Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi disputó hasta el momento 74 partidos con el conjunto dirigido por Christophe Galtier, en los cuales metió 32 goles -un promedio de 0,34 por partido- y tuvo 34 asistencias. Con estos números nada despreciables es que el capitán de la Selección Argentina se va del equipo galo.

Messi en el PSG: números y qué ganó

Luego de haber ganado 35 títulos (entre nacionales e internacionales) con el Barcelona FC, Messi llegó al PSG en agosto de 2021. El club catalán no pudo renovarle el contrato a la "Pulga" por cuestiones financieras que hasta el día de hoy los atormentan.



Temporada 2021/22

En su primera temporada con el club galo, Messi metió 11 goles y dio 14 asistencias en 34 partidos, números más que excelentes para la gran mayoría de los futbolistas, pero lejos de lo que Messi ha demostrado en su carrera. El PSG ganó la Ligue 1 con 15 puntos de ventaja por sobre su escolta, Olympique de Marsella.

En la Copa de Francia cayó 6 a 5 por penales tras empatar 0 a 0 con el Niza en octavos de final.

No obstante, la primera gran caída fue en la Champions League. Por los octavos de final venció 1 a 0 de local al Real Madrid y en el Santiago Bernabéu también arrancó ganando, pero en la última media hora el Merengue metió tres goles y se lo dio vuelta.

Temporada 2022/23

En esta nueva temporada metió 21 goles y dio 20 asistencias en 40 partidos. El PSG ganó la liga pero ajustadamente, dos fechas antes del final. En tanto, en la Copa de Francia perdió 2 a 1 con el Olympique de Marsella, su clásico rival, en octavos de final.

Pero para el PSG la pesadilla de la Champions League volvió a golpear fuerte: en el global fue superado 4 a 0 por el Bayern Múnich en octavos de final, serie en la que en ningún momento puso en peligro a su rival. De hecho, ya en la fase de grupos no pudo vencer, ni tampoco superar desde el juego, en ninguno de los dos partidos a Benfica y quedó como su escolta.

A pesar de estas estadísticas, Messi es señalado como gran responsable de las duras derrotas en la Champions League -uno de los argumentos es que estaba más enfocado en la selección argentina-. No obstante, el argentino dio innumerables prubeas de que es el mejor del mundo al ganar la Copa América y el Mundial siendo la máxima figura de la selección argentina, además de obtener el Balón de Oro 2021 y el FIFA The Best en 2023.