Este jueves el precandidato a presidente del Frente de Todos, Daniel Scioli, volvió a concentrar su actividad en la Provincia de Buenos Aires. En épocas de definiciones, un dirigente cercano al embajador en Brasil y que está trabajando en el desarrollo de candidatos en distritos del interior provincial, definió que la estrategia de Scioli para la provincia se sintetiza en una nueva letra: la X. Esto significa que apuestan a una PASO a nivel nacional, acompañar a Axel Kicillof como candidato a gobernador, pero abrir las primarias a nivel municipal. “De todas formas, si Axel no quiere tenemos un plan B”.

Un hecho que los allegados al ex gobernador marcan como un mojón durante las conversaciones con Buenos Aires/12 sucedió el año pasado. En diciembre del 2022, Avellaneda fue el punto elegido por Cristina Kirchner para lanzar una consigna hacia dentro del peronismo: “Tienen su bastón de mariscal en la mochila, sáquenlo y no pidan permiso a nadie". Desde el círculo íntimo de Scioli, sostienen que son quienes mejor interpretaron este mandato. Teniendo en cuenta que su lectura es que sin PASO las elecciones nacionales sólo tienen como resultado una derrota para el actual Frente de Todos, apuntan a una reflexión: “Si a Cristina no le gusta perder, ¿por qué querría perder ahora?”.

Por aquellos días de fin de año fue la última reunión de Scioli con Cristina. En aquel momento, afirma otro dirigente que lleva la agenda naranja, “estuvo el OK para avanzar”.

Un referente del sur del interior de la provincia asegura que Scioli no bajará su candidatura. “Nunca lo vi tan vehemente con algo”, afirma. En este sentido, explica que ya hay un equipo trabajando en cada sección provincia. Habla de una mesa de coordinación del sciolismo bonaerense que está compuesta por el ex Jefe de Gabinete de la provincia durante la gestión del ex gobernador, Alberto Pérez; su ex ministro de Producción, Martín Ferré, y el dirigente tigrense Carlos Gianella, entre los más relevantes en materia de decisión. La conclusión que prima es una constante: "Si no hay PASO, perdemos".

Sobre cómo se están diagramando las fórmulas para la Nación y la provincia, cuenta que “la de Scioli va a ser federal, pero eso lo va a decidir él, ni Alberto ni Cristina, ni nosotros, sólo él”. ¿Opciones? “Baraja 3 o 4 opciones”, contesta. Respecto a un posible binomio de cara a la gobernación bonaerense en caso de que no esté el acompañamiento de Kicillof, habla de “una fórmula fuerte, sin chiquitaje, porque no trabajamos en candidaturas que se bajen el último día”.

Sobre Kicillof

“Creemos en las PASO, pero consideramos que el mejor candidato en la provincia es Axel Kicillof”, señaló uno de los responsables seccionales de Scioli. La apuesta generalizada en su círculo íntimo es evitar competir contra el actual gobernador y quien mejor mide, según las últimas encuestas. De todas formas, las expectativas no se reducen a la respuesta del gobernador y ante la posibilidad de que decida evitar acompañar su lista, afirma que hay “un Plan B”: Victoria Tolosa Paz.

Precisamente, la ministra de Desarrollo de la Nación aseguró en declaraciones radiales que será candidata en la provincia de Buenos Aires. “Yo voy a competir, no está claro contra quién, la única persona que lo sabe es Cristina Kirchner, porque aún no saben quién es el candidato”, disparó en un escenario que tendrá su primer cierre de telón el 24 de junio al definirse las listas de candidatos en cada fuerza de manera oficial. “Yo juego con Daniel”, remató.

Una palabra que repiten quienes moldean las listas municipales para acompañar a la candidatura de Scioli es “competir”. “Si los candidatos del 24 son de un solo sector, vamos a perder”, remarca el referente del interior.

La matemática electoral sobre la que basan la teoría la expone un ex intendente del sur del Gran Buenos Aires, muy cercano a Scioli durante su gestión, y con la experiencia de varios períodos al mando de su distrito. “En el 2021 se bocharon como cien listas en la provincia con la excusa de los avales, y con pensar en 3 mil militantes y referentes por lista, ahí sólo tenés 300 mil votantes que no salieron a militar y quizás ni a votar”.

"Acá en vez de ampliar se cierran", agrega. "Cientos de tipos fueron expulsados del peronismo por actitudes sectarias". Y revalida las PASO: "Siempre hubo internas, no sé cuál es el problema ahora si es un instrumento que trajo Néstor Kirchner".

Desde su lectura, estas decisiones que, irónicamente, alude desconocer quien las toma, es lo que ha generado una fuga de dirigentes del peronismo que posibilitó que otras fuerzas políticas se consoliden y tiendan a ser competitivas. “Sebastián Pareja, que le maneja la provincia a Javier Milei estaba en el peronismo, Carlos Fiorentino ahora está también con Milei en Lomas de Zamora, también”, empieza a enumerar. No sólo argumenta con los pases desde el peronismo hacia La Libertad Avanza, sino también hacia Juntos por el Cambio. “Sebastián De Luca, quien está armando para Patricia Bullrich fue secretario de Felipe Solá”.

"Con gente cerca a Axel que hablo también", corta la charla el ex jefe comunal. "El gobernador tiene una excelente relación con Daniel, que es alguien que no genera conflictos", desliza en lo que presume cómo aliciente para que no haya inconvenientes entre ambos dirigentes en relación a la estrategia electoral en la provincia.

Las y los intendentes

Respecto a qué decisión tomarán los intendentes sobre acompañar y ser parte también de la boleta de Scioli en sus municipios, los allegados al ex gobernador afirman que hoy en día hay constantes conversaciones entre el precandidato a presidente y los jefes comunales. “No podemos exigirles a los intendentes que estén en nuestra boleta, así que iremos viendo donde somos competitivos, pero donde no tengamos candidato, no pondremos nada de relleno”, afirman.

Más allá de esta estrategia, entienden que todavía hay que aguardar la definición sobre, por ejemplo, la candidatura de Eduardo ‘Wado’ De Pedro a presidente, o la propia confirmación de Kicillof para ir por la reelección.

En esas conversaciones con los intendentes asoman confirmaciones. “Yo los conozco de mi época de intendente, y Julio Pereyra o Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), o Gustavo Menéndez (Merlo), no ven un motivo por el que no puedan llevar la boleta de Scioli”, asegura el ex jefe comunal del sur del conurbano. Suma a este listado a Juan José Mussi de Berazategui y a Fernando Espinoza de La Matanza, a quienes “no ve” con falta de ganas de también contar con la boleta del embajador en Brasil.

“Hay un grupo muy reducido con el que chocan algunos intereses, porque están activos con sacar a Axel de la provincia”, señala. Su crítica es que “hay compañeros que intenciones de instalarse en la provincia”.

La expectativa que pregona es que se “deje jugar”. “El que se opone a que los intendentes decidan con cuantos candidatos quiere jugar es porque no se juegan nada”, sentencia. Considera que aquellos dirigentes que toman decisiones sin estar disputando un territorio “están timbeando con la plata del otro”. Con sus años al hombro como jefe comunal, sostiene que es difícil consolidar un liderazgo a nivel local y en una elección son los intendentes los que arriesgan su estructura territorial.

“Estuvimos 8 años en la provincia, así que en el 75 por ciento de los distritos hoy tenemos candidatos”, analiza otro dirigente que se sienta cotidianamente con Daniel Scioli. A los que considera “desactivados por muchos años”, le agrega el desarrollo territorial de Tolosa Paz y a quienes permanecieron cercanos al presidente Alberto Fernández, “porque La Cámpora o el massismo no le dieron bola.” Con esa ecuación, sostiene que son competitivos a nivel local.

Dentro de los nombres con los que especulan pre candidaturas afirman que está Baldomero ‘Cacho’ Alvarez en Avellaneda; Alejandro Collia, ex ministro de Salud de Scioli, en Tres de Febrero; Pablo Navarro en Morón; y Carlos Ginella en Tigre. “Siempre la prioridad es contar con los intendentes compañeros de los distritos, pero sino veremos que candidatos hay.” A raíz de esto, continúan enumerando posibles conversaciones que se tendrían en Lomas de Zamora con Fernando ‘Chino’ Navarro en caso de no tener el acompañamiento de Martín Insaurralde, o bien con el ex vicegobernador, Gabriel Mariotto.

“Si Espinoza decide no acompañar, podemos hablar con Patricia Cubría”, destaca uno de los referentes en el armado territorial de Scioli. Cubría es diputada provincial y pareja de Emilio Pérsico, titular del Movimiento Evita. “El Evita ha avanzado en un cierre con nosotros, así que habría que ver que hace la intendenta de Moreno”, agrega.

Baldomero Alvarez, ex intendente de Avellaneda, uno de los principales referentes del sciolismo en la tercera sección.





Los referentes

En el marco de las distintas conversaciones, desde el círculo íntimo de Scioli afirman que ya hay un grupo de dirigentes con responsabilidades de juntar avales, hablar con posibles candidatos, y evaluar dónde conviene competir y donde no.

En la primera sección electoral, que contienen a los municipios del oeste y norte del conurbano, tienen las riendas del armado sciolista el ex intendente de General Rodriguez, Juan Pablo Angeleri, y quien compitió por la intendencia de Morón en 2015 habiendo sido Secretario de Niñez provincial, Pablo Navarro. La segunda, en el norte de la provincia, está siendo trabajada por el ex diputado provincial de San Nicolás, Andrés Quinteros, y el actual Jefe de Asesores de Aníbal Fernández en el ministerio de Seguridad.

El otro bastión del Gran Buenos Aires es la tercera sección, con La Matanza y Lomas de Zamora como principales referencias. Allí Scioli puso al frente al ex intendente de Avellaneda y ex senador provincial, Baldomero Alvarez. Junto a él también recorre los municipios y mantiene conversaciones con dirigentes Nicolás Milazzo, actual subsecretario de Articulación Territorial del ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia y originario de Berazategui.

Para recorrer los distritos de la cuarta sección y su vínculo, primordialmente con el campo, están el ex diputado provincial Nelson Silva Alpa, y el ex intendente de Lincoln, Jorge Fernandez. Para la quinta, con Mar del Plata y La Costa como banderas, está el ex legislador y actual Director Nacional del Correo Argentino, el marplatense Rodolfo ‘Manino’ Iriart. También el ex intendente histórico de General Lavalle, Osvaldo ‘Vasco’ Goicochea, junto con Horacio Errasquin, quien compitió por la intendencia de Pinamar.

La sexta cuenta con el liderazgo de la ex diputada y actual presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, la pigüense Marisol Merquel. La séptima está en manos de Isidoro Laso, actual diputado oriundo de Bolívar y ex subsecretario de Reforma Política durante la gestión de Scioli en la provincia.

Finalmente, está el colectivo que trabaja en la sección capital. En La Plata, hoy prima la referencia de Guillermo Escudero y “posible candidato a intendente” por el sciolismo. Pero también constituyen la mesa de trabajo local la agrupación de Oscar ‘Cacho’ Cuartango, ex ministro de Trabajo en el gobierno de Scioli; los dirigentes de Victoria Tolosa Paz, con su Jefe de Gabinete Javier García a la cabeza; el presidente de Corredores Viales SA, Gonzalo Atanasof; Federico Martelli de la Juventud Universitaria Peronista, y también Pablo Bruera, ex intendente de la ciudad capital.