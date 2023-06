El delantero de Boca Jrs, Sebastián Villa, finalmente fue condenado este viernes a dos años y un mes de prisión condicional, por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. Para la sentencia, la Justicia valoró testimonios, chats, audios, fotografías y las pericias que corroboraron la denuncia hecha por la víctima en abril de 2020.

El futbolista no irá a prisión, siempre y cuando cumpla con los requisitos impuestos por la Justicia: como abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la mujer y/o su grupo familiar, abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.



Además, deberá someterse a un tratamiento y participar de talleres enfocados a erradicar la violencia contra las mujeres.



Las pruebas contra Villa, una por una

Cuáles son las pruebas que consideró la jueza Claudia Dávalos, del Juzgado Correcional N° 2 de Lomas de Zamora, y nutrieron la investigación a lo largo de estos tres años, desde la denuncia de Cortés realizada el 28 de abril de 2020 hasta el juicio oral.



La denuncia por violencia de género

La primera prueba incriminatoria fue la denuncia que realizó Cortés, la expareja del jugador, la maána del 28 de abril de 2020, ante la Justicia. La mujer se presentó ese día en la UFI Nro. 2 de Lomas de Zamora, donde denunció que la noche anterior, cuando estaba en la casa donde vivía con el delantero colombiano -en el barrio privado Saint Thomas, de Canning- surgió una discusión.

"Sebastián se acercó y me propinó un golpe de puño en la cara, a la altura de la frente, del lado izquierdo. Además, me tomó fuertemente de mis cabellos y me zamarreó fuertemente agarrándome de ambos brazos", aseguró. Tras un puñetazo, quedó indefensa en el piso y él siguió agrediéndola con patadas. Aseguró que no fue un hecho aislado y que Villa había repetido varias manifestaciones de violencia física y psicológica. Dijo que se sentía "amedrentada" y que temía por su integridad física, a la vez que aseguró que esos episodios eran frecuentes.

Ese mismo día, el juez Javier Mafucci Moore ordenó una exclusión del hogar y una perimetral para el futbolista, quien no podía acercarse ni a Cortés ni a ninguno de sus familiares.

Las fotos y el informe médico

El abogado de joven, Fernando Burlando, acompañó con una serie de fotos que Daniela Cortés se había sacado tras las agresiones de ese día. Y que fueron sumadas al expediente, donde se la ve con el rostro ensangrentado.



También se sumó el informe médico legal que se le hizo y que constató lesiones que Cortés había denunciado. El especialista describió un "edema y eritema en frente, lado derecho, equimosis en brazo derecho, cara interna símil lesión que deja la digitopresión y equimosis en raíz de muslo izquierdo".

Los chats incriminatorios

En la investigación, también se adjuntaron los chats que el mismo Villa había mantenido con Cinthya Cortés, la hermana de su expareja. Así, el 8 de enero de 2019 el futbolista escribió: "No sé qué me pasó, se me fueron las luces". En tanto, la joven en otro momento le recriminó al jugador: "No sos nadie para que le pegues". A lo que él respondió: "Sí, está bien".

Testimonios de allegados a la víctima

Al momento del hecho, Villa y su expareja hacía tres años que vivían juntos. Una amiga de Cortés de toda la vida, aseguró a la Justicia, que los problemas comenzaron cuando se instalaron en la Argentina, luego de la contratación del futbolista en Boca. "Daniela me llamaba muy mal después de cada golpiza, ella se escondía en el baño a contarme que la había golpeado, me mandaba esas fotografías impactantes, con sangre, pidiéndome un consejo que yo no sabía cómo dárselo, me sentía impotente, simplemente le decía que lo dejara, que no iba a cambiar".



Villa ratificó su inocencia, pero no le creyeron

Durante la investigación y en el juicio, Villa dijo que su ex pareja había inventado el episodio porque él se había negado a seguir dándole dinero. Y que su expareja le había pedido 150 mil dólares para tomar un vuelo privado a Colombia, debido a que la actividad aérea comercial por la pandemia de la covid.

Este martes, al dar sus últimas palabras ante el tribunal de Lomas de Zamora, ratificó que era "inocente".



