La participación bonaerense en los armados de los diferentes sectores del oficialismo a nivel nacional continúa teniendo un peso determinante a la hora de proyectar la disputa que tendrá una primera parada en las primarias del próximo 13 de agosto. Este viernes, en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense la Corriente Federal de los Trabajadores, la Corriente Federal de los Trabajadores brindó su apoyo a una eventual precandidatura presidencial del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, el mercedino que camina a paso firme en su proceso de instalación entre la dirigencia nacional.

En el grupo de dirigentes que integran el ministro de Trabajo de la Provincia y líder del sindicato de curtidores, Walter Correa; el senador provincial representante del sindicato de Canillitas, Omar Plaini; y la diputada provincial y dirigente del Sindicato de Empleados de ANSES (SECASFPI), Soledad Alonso; entre otros, aseguran: “Wado sintetiza nuestra identidad”, y así se posicionan de cara a la discusión de candidaturas nacionales en el oficialismo.

En diálogo con BuenosAires/12, el titular de la cartera laboral afirmó que el acto pone de manifiesto "un fuerte acompañamiento a la candidatura de Wado". "Nosotros entendemos que el compañero representa a nuestra conduccion que es Cristina", aseguró. "Las organizaciones sindicales estan ancladas con el trabajo cotidiano, y si Wado genera vinculo con los trabajadores y plantea el retorno a Néstor y Cristina, los trabajadores lo van a acompañar", dijo Correa proyectando el futuro del precandidato en su trabajo de instalación en la Provincia.

La reunión, según cuenta Alonso a Buenos Aires/12, transitó bajo la atenta escucha de De Pedro, que brindó su posicionamiento sobre los planteos de cada dirigente en relación a dos cuestiones: la crítica situación económica que atraviesa la economía de los trabajadores y la necesidad de que el sindicalismo esté presente en la conformación de un plan de Gobierno, en caso de obtener el triunfo en las elecciones de octubre. “En la construcción de un nuevo Gobierno no puede dejar de escucharse al movimiento obrero”, aseguró la dirigente.

La diputada oriunda de la localidad de Campana detalló que el nuevo programa de gestión tiene que velar por “la mejoría en la calidad de vida del pueblo”. En las conversaciones que tuvieron lugar en el encuentro, hubo sintonía sobre la necesidad comprender que “la recuperación del poder adquisitivo no se resuelve si no se enfrenta a formadores de precios, a los dueños de los servicios, y si no se enfrenta al poder político judicial”. Consultada al respecto, detalló algunos lineamientos que se acordaron en el mano a mano con el ministro del Interior: el fortalecimiento industria, del fondo de garantía de sustentabilidad, y también el transporte público, entre otros temas.

Ante la posibilidad de mantener reuniones con quienes han oficializado sus intenciones de ser precandidatos dentro del peronismo, como Daniel Scioli o Agustín Rossi, Alonso aludió a decisiones que, aparentemente, están cerradas. “Yo no puedo hablar en nombre de la Corriente, pero hoy había un claro apoyo a Wado”, señaló en sintonía con lo expuesto por Correa. Y agregó: “Hoy SECASFPI banca la candidatura de Wado”.

En relación a la provincia, la lectura de la legisladora por la primera sección es contundente y asegura que desde la Corriente están muy “conformes” con el gobierno de Axel Kicillof, a quien el grupo de sindicalistas que se reunió con De Pedro este viernes ya había brindado su apoyo tiempo atrás.

Para Alonso, en la discusión interna del oficialismo a nivel nacional se descubre como "fundamental" la presencia de la vicepresidenta. “Cuando fue el anuncio de la candidatura de Alberto pasaba lo mismo”, recordó la diputada, quien preside la Comisión de Trabajo en la Cámara Baja de la Legislatura. La diferencia, remarcó, es que la vicepresidenta ya no estaría dentro de la boleta.

Del encuentro formaron parte el Secretario General de la Federación Gráfica y anfitrión de la reunión, Héctor ‘Gringo’ Amichetti, Abel Furlán (UOM), Mario Manrique (SMATA), Sergio Palazzo (La Bancaria), Horacio Arreceygor (Televisión), y Marina Jaureguiberry (SADOP), entre otros.

Con una lectura crítica sobre la gestión nacional, Alonso sostuvo que desde la Nación se llevó a cabo obra pública como no se veía hace tiempo que permitió una reactivación económica del país, pero “no se dio la pelea con el poder que maneja los precios, la Justicia, o los medios”. “Vos le haces jardín, las cloacas, el asfalto, o la escuela, pero al vecino no le alcanza”, resumió.



Para la legisladora, la posible candidatura de De Pedro le genera “esperanza”. “Esa esperanza se nota cuando habla del gobierno de Néstor y de Cristina, cuando dice que estaba presente cuando se planificaba la obra pública durante esos años, pero también cuando expone su humildad y demuestra su capacidad de gestión”, dijo al enumerar virtudes. “Wado es uno más de nosotros", consideró.