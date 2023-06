La injerencia de la Corte Suprema obligó, por ahora, a Tucumán y San Juan a modificar candidaturas y fechas de elecciones. Juan Manzur suspendió primero los comicios y luego bajó su candidatura. Ahora espera que los supremos no impidan que se vote el próximo 11 de junio. En tanto, en San Juan, Sergio Uñac ya puso en marcha su nueva estrategia electoral. El 2 de julio será la votación que quedó pendiente en ese distrito, la de gobernador y vice. La próxima semana definirá quién lo reemplazará como candidato a gobernador, suena cada vez con más fuerza su hermano Rubén. Mientras tanto, en Formosa el peronismo local lee y relee el fallo San Juan, consideran que ahí hay pistas y "argumentos" que los supremos utilizarán para justificar una intromisión en la Constitución provincial y, tal como les reclama la dirigencia local de JxC, "poder frenar" a Gildo Insfrán.

El caso San Juan

La resolución de la Corte no sorprendió a Uñac. Prácticamente desde el día que los supremos emitieron la cautelar que suspendía las elecciones a gobernador, el sanjuanino sabía que estaba "out", tal como se los confió a sus más cercanos colaboradores. Antes de definir quién lo reemplazaría se concentró en ganar las elecciones del 14 de mayo. Logró quedarse con 15 de los 19 municipios aunque perdió el control de la capital provincial. Tiene bajo su mando más de la mitad de los legisladores y la mayoría de los concejos deliberantes. Ahora tiene que mover las piezas correctas para que el 2 de julio el peronismo siga gobernando la provincia.

Para reemplazar a Uñac hubo varios postulantes. El más firme era el intendente de la localidad de San Martín, Cristian Andino que, además era su candidato a vicegobernador. El 14 de mayo Andino retuvo con una muy buena cantidad de votos su municipio. Había dejado trascender que si había que modificar la fórmula de gobernador y vice ya no estaba para ser segundo. Una frase que prendió las alarmas cerca de Uñac.

A partir de ese momento, el nombre del senador nacional Rubén Uñac comenzó a crecer como posible candidato a gobernador. El apellido Uñac estará en la fórmula y eso para el actual mandatario es tranquilidad y garantía de control político. Ahora solo le falta competir y ganar. La jugada de la Corte tiene algunos costos. La totalidad de los cargos que van atado a una fórmula de gobernador y vice ya se definieron y eso no es bueno porque la militancia pierde entusiasmo y el incentivo que representa la pelea electoral. Esto lo sabe Uñac y también José Luis Gioja que encabeza el otro sublema de la versión local del Frente de Todos.

Uñac también tiene que definir si competirá por el curul que dejará libre su hermano en diciembre. Todo indica que puede ser el candidato a senador y poder comenzar a construir un formato similar al de Misiones, donde el exgobernador Carlos Rovira maneja los hilos políticos de la provincia sin necesidad de ser gobernador. Pero antes, Uñac no pierde las esperanzas de tallar en alguna fórmula presidencial del FdT. La próxima semana, cuando participe junto al resto de mandatarios provinciales del encuentro en el CFI, sabrá qué posibilidades tiene.

El caso Insfrán

Las elecciones en Formosa están previstas para el 25 de junio. Gildo Insfrán continúa con su agenda de campaña mientras mira de reojo los movimientos de la Corte Suprema.

Si los supremos no se inmiscuyen, el veterano dirigente peronista continuará gobernando como lo viene haciendo desde 1995. Lo habilita la Constitución provincial, pero está visto que eso no representa un escollo para los intereses políticos que representan Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

La oposición formoseña aspira a que los argumentos que esgrimió Rosenkrantz para inhabilitar a Uñac sean los que le impidan competir a Insfrán. "No existe duda de que habilitar que una persona se desempeñe durante dieciséis años ininterrumpidos en los más altos cargos provinciales impone un costo intolerablemente alto a los valores que encarna el sistema republicano", escribió el supremo para alegría de radicales y macristas formoseños.

Conscientes de la espada que pende sobre la suerte de los comicios del 25J, el vicegobernador formoseño, Eber Solís, convocó a "defender lo que amamos y por eso no bajemos los brazos, sigamos más firmes que nunca. Sigamos siendo artífices de nuestro propio destino y no instrumentos de la ambición de nadie. Hoy no solo luchamos por un candidato sino por nuestros hijos, padres, familia, vecinos, por nuestro pueblo para que este mejor”, dijo.

Insfrán confió a sus colaboradores que no se le cruza por la cabeza bajar su candidatura. El mandatario considera que la Constitución local es expresamente clara con respecto a la ausencia de límites para un reelección. Incluso sus colaboradores sostienen que si los supremos se atreven a "reinterpretar" la Carta Magna formoseña sería prácticamente como un delito y terminar con el federalismo. Hasta ahora ese temor no se percibió entre los integrantes de la Corte. En el oficialismo formoseño saben que los días que se avecinan serán de incertidumbre y espera de lo que puede llegar a hacer la Corte que, sin tapujos, se convirtió en la mejor herramienta que tiene JxC para incidir y modificar la vida política en los distritos que no le son afines.