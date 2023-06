El partido entre River y Defensa y Justicia fue suspendido a los 25 minutos del primer tiempo debido a la muerte de un hincha que se cayó desde la tribuna Sívori Alta a la Sívori Baja del estadio Monumental.



El encuentro entre el Millonario y el Halcón, válido por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se encontraba empatado sin goles, cuando una persona se precipitó desde una de las bandejas superiores de la cancha.

Promediando la mitad del complemento, la hinchada ubicada en la zona media y baja de la tribuna Sívori, en un estadio repleto con más de 83 mil espectadores, visiblemente alterada por el panorama, pidió al árbitro Fernando Rapallini que parara el encuentro por la caída de un simpatizante desde la tribuna alta.



Luego de los llamados al 911, personal de la Comisaría Vecinal 13A llegó al lugar e inició las actuaciones correspondientes.



Rapallini, al ser informado de la situación, convocó a los capitanes de ambos equipos, los arqueros Franco Armani y Luis Unsain. Finalmente, a los 25 minutos, con la noticia del fallecimiento del hincha, el juez confirmó la suspensión definitiva del partido.

Luego, el plantel de River se acercó a las tribuna, saludó a los hinchas y se retiraron del campo de juego a la zona de vestuarios.

"Fue una caída desde más de 15 metros de altura"

El titular del SAME, Alberto Crescenti, brindó detalles del trágico episodio al canal de noticias TN.

"Fuimos convocados desde el estadio desde su parte interna, que está cubierta por emergencia privada. El SAME cubre hasta la vereda del estadio, no obstante teniendo en cuenta la información que teníamos se le indicó a las unidades de emergencia que entren al estadio y allí se corrobora el fallecimiento de un hombre, que no sabemos la edad", precisó.

"Falleció en el acto, por un traumatismo muy grave de cráneo. Es una caída desde más de 15 metros de altura y cuando el equipo de SAME llegó ya estaba fallecido. Lamentamos mucho este hecho", sentenció Crescenti.