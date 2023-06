Taylor Swift reveló este lunes la lista de canciones que tendrá Speak Now (Taylor's Version), la regrabación de su tercer álbum de estudio de 2010 y que contará con seis canciones inéditas llamadas From The Vault (de la bóveda, en español), que fueron compuestas durante la época del lanzamiento del mencionado trabajo.



Speak Now (Taylor's Version) es la tercera regrabación de la exitosa intérprete, después de los relanzamientos de Fearless (Taylor's Version) y Red (Taylor's Version) en el marco de su batalla legal por la recuperación de los másteres originales de todos sus trabajos anteriores a 2017.

En este contexto, Swift reveló que, además de las 16 canciones originales de aquella producción, contendrá otros seis nuevos, de los cuales dos cuentan con colaboraciones de Hayley Williams, vocalista de la agrupación Paramore, y de la banda Fall Out Boy.

Captura de pantalla.

"Estoy MUY emocionada de mostrarles la contraportada de Speak Now (mi versión), incluidas las pistas de la bóveda, las colaboraciones con Hayley Williams y de Fall Out Boy", compartió la ganadora del Grammy en redes sociales.

"Dado que Speak Now fue completamente compuesta por mí, decidí ir por los artistas que siento que me influyeron poderosamente, pidiéndoles que cantaran en el álbum. Son geniales y generosos por aceptar apoyar mi versión de Speak Now.", completó.

En su primer lanzamiento, el disco vendió más de un millón de copias en su primera semana, estableciendo un récord para el mayor número de ventas de una artista country solista. El álbum nominado a un Grammy al Mejor Álbum Country, con Mean ganando por Mejor Interpretación Country Solo y Mejor Canción Country.



Todas las canciones de Speak Now (Taylor's Version)

Imagen: Taylor Swift

"Mine" "Sparks Fly" "Back to December" "Speak Now" "Dear John" "Mean" "The Story of Us" "Never Grow Up" "Enchanted" "Better than Revenge" "Innocent" "Haunted" "Last Kiss" "Long Live" "Ours" "Superman" "Electric Touch" (featuring Fall Out Boy) "When Emma Falls in Love" "I Can See You" "Castles Crumbling" (featuring Hayley Williams) "Foolish One" "Timeless"

Seguí leyendo