La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad dispuso este martes el levantamiento de la clausura que pesaba sobre la tribuna Sívori Alta del estadio de River Plate, desde donde cayó Pablo Marcelo Serrano, el hincha que murió el sábado pasado en medio del partido ante Defensa y Justicia, tras la presentación por parte del club de un Plan de Contingencia para neutralizar riesgos y garantizar la seguridad. De esta manera, estará habilitada la capacidad total del Monumental en el encuentro entre el Millonario y Fluminense, por Copa Libertadores.

Este plan, aseguraron desde el club, consiste en una serie de medidas de seguridad adicionales a las ya vigentes en el estadio Monumental para los próximos partidos, como un cordón humano compuesto por personal de seguridad privada en las tribunas superiores, que instruirá a los espectadores acerca de las conductas prohibidas.

Para disuadir de estas conductas, se implementará el uso de lásers para apuntar a quienes se suban a lugares prohibidos, como barandas y parapetos. Y se prohibirá ingresar a las tribunas Sívori y Centenario altas banderas de palo que obstaculicen la visión del resto de los espectadores.

Asimismo, se establecerá una política de sanciones más severas para quienes sean identificados realizando estas conductas, pudiendo ser suspendidos de su condición de socios por 2 años, además de prohibirles el ingreso al estadio, ingresando al listado con derecho de admisión. Para optimizar la identificación, se dispondrán fotógrafos en el campo de juego.

También se encargará a la voz del Estadio hacer énfasis en las conductas que deben seguir los espectadores para evitar la suspensión inmediata de los partidos, así como de toda otra medida de seguridad que se crea adecuada. La comunicación será reforzada también a través de la pantalla del estadio y de las redes sociales durante los partidos, informando a los hinchas.

Este lunes, la Fiscalía, a cargo de Celsa Ramírez, también dispuso la entrega a la familia del cuerpo del hincha, y solicitó al club material de video adicional de las cámaras de seguridad que captaron el momento de la caída.

La muerte del hincha de River

Pablo Marcelo Serrano murió el sábado pasado tras caer desde la tribuna Sívori Alta del Monumental en medio del partido ante Defensa y Justicia. Según determinó la autopsia, fue por un "politraumatismo y traumatismo abierto de cráneo con pérdida de masa encefálica y hemorragia interna" sufrido por la propia caída.

Si bien aún resta saber qué indicarán los estudios toxicológicos, fuentes de la investigación confirmaron que se encuentran en revisión las imágenes de las cámaras de seguridad para advertir el comportamiento de Serrano, quien tenía 53 años, desde su ingreso al estadio hasta su caída de la Sívori Alta.

La entidad millonaria había comunicado que iba a haber "un día de duelo" en la institución por el fallecimiento de Serrano, que condujo a la suspensión antes de los 30 minutos del partido que el equipo de Martín Demichelis, líder de la Liga Profesional, disputaba ante Defensa y Justicia, por la fecha 19.

El hermano del hincha dijo que fue "un accidente"

Adrián, el hermano de Pablo Marcelo Serrano, aseguró que “la explicación es que fue una tragedia, un accidente, nunca fue intención de mi hermano ni tirarse, ni suicidarse, como se dijo en muchos lugares. Queremos que quede muy claro, más que nada por mi sobrina, que es una menor y está destruida, desconsolada con todo esto de la desaparición de su padre", en diálogo con Telefé Noticias.

A su vez, relató que su hermano “estaba teniendo un problema, que no tenía mucha fuerza en sus manos, seguramente al intentar trepar en una baranda perdió el equilibrio, más allá del impulso y no se pudo sostener". "Estamos viviendo un día muy lamentable, muy triste. Tanto mi cuñada como mi sobrina, mi familia, estamos tratando de ser lo más fuertes posible", agregó.

El domingo pasado, Mía, la hija del fallecido, también se refirió a la tragedia, pero a través de Twitter. "Impotencia es poco, quiero limpiar la imagen de mi papá porque no es como todos dicen. Mi papá era todo para mi, y la gente no puede tener un poco de empatía ni conmigo ni con mi familia. Pierdo a mi papá a los 16 años y solo les importa saber si fue un suicidio o no", escribió en un posteo.

"Mi papá no se suicidó, jamás haría algo como eso y menos sabiendo que estoy yo en el mismo lugar. No entiendo por qué están tan molestos tratando de creer que fue así", añadió en otra publicación.





Quién era Pablo Marcelo Serrano

Pablo Marcelo Serrano era socio del club, vivía en Haedo y formaba parte de la agrupación “Los Pibes del 20”, con sede en la ciudad bonaerense de Morón. En su entorno lo conocían como “Carucha” y lo llamaban por su segundo nombre, Marcelo.

La víctima había ido a la cancha con un grupo de amigos y con su hija de 16 años, quienes al momento de la caída se encontraban lejos, por lo que recién se enteraron de su muerte después de que el partido fuera suspendido, luego de buscarlo por un largo rato.