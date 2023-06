Mía Serrano, la hija de Pablo Marcelo Serrano, el hincha de River que murió este fin de semana tras caer al vacío desde una tribuna, hizo un duro descargo este lunes en redes sociales y cruzó a todos aquellos que especularon con que la muerte.



En medio de un triste momento para ella, su familia y todos los allegados al hombre de 53 años, Mía le contestó en Twitter a algunos usuarios que aseguraban que su padre se había suicidado. Se trata de la primera versión que deslizaron desde el club y la Policía el sábado, aunque aún es materia de investigación de qué modo se produjo la muerte.

“Pierdo a mi papá a los 16 años y solo les importa saber si fue suicidio o no”, le contestó la hija del hombre de 53 años a una persona que señaló la “impotencia” que debía sentir en este momento al no poder duelar a su padre en paz por estar teniendo que contestar mensajes malintencionados.

Según explicó la propia Mía, su interacción en las redes sociales tuvo que ver con limpiar la imagen de su padre después de que desde el propio club y el Ministerio de Seguridad porteño se habló de la posibilidad de que la muerte haya sido producto de un suicidio.

Sobre este punto fue clara. “Mi papá no se suicidó”, escribió la joven de 16 años. Y agregó: “Mi papá no se lanzó, Gabriela. Fue un accidente y se cayó, no fue suicidio”.

Luego, respondiéndole a otro usuario, aseguró: “Yo sé muy bien que mi papá jamás tuvo intenciones de tirarse como la mayoría de ustedes dicen, no sabés nada, no opinés. Además, si no aportás nada bueno entonces guárdate el comentario”.

Las críticas de la hija del hincha de River fallecido el sábado surgen luego de que tanto el club como la Policía de la Ciudad indicaran que se había tratad de un suicidio, cuando las pericias aún no se habían realizado.

El comunicado del Millonario afirmaba: "Un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. La tribuna Sívori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado”, agregaron.

Qué dice la investigación



En el caso interviene en el caso la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de Celsa Ramírez.

Como hipótesis principal, publicó TyCSports, se investiga la posibilidad de que la víctima se hubiera precipitado al vacío por un accidente al perder el equilibrio tras intentar subirse a una de las barandas.

Se esperan los resultados de la autopsia para saber si había consumido previamente alcohol.

Quién era Marcelo Serrano

Serrano era socio del club, vivía en Haedo y formaba parte de la agrupación “Los Pibes del 20”, con sede en la ciudad bonaerense de Morón. En su entorno lo conocían como “Carucha” y lo llamaban por su segundo nombre, Marcelo.

La víctima había ido a la cancha con un grupo de amigos y con su hija de 16 años, quienes al momento de la caída se encontraban lejos, por lo que recién se enteraron de su muerte después de que el partido fuera suspendido, luego de buscarlo por un largo rato.