Este sábado, durante el primer tiempo del partido que enfrentó a River con Defensa y Justicia, un hincha del millonario murió al caer desde la tribuna Sívori alta a la Sívori baja, trágico accidente que determinó la suspensión del encuentro.



River confirmó que se trata de Pablo Marcelo Serrano, un hombre de 53 años.

Serrano era socio del club, vivía en Haedo y formaba parte de la agrupación “Los Pibes del 20”, con sede en la ciudad bonaerense de Morón. En su entorno lo conocían como “Carucha” y lo llamaban por su segundo nombre, Marcelo.

La víctima había ido a la cancha con un grupo de amigos y con su hija de 15 años, quienes al momento de la caída se encontraban lejos, por lo que recién se enteraron de su muerte después de que el partido fuera suspendido, luego de buscarlo por un largo rato.

"La tribuna, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado", describió el club.

Interviene en el caso la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de Celsa Ramírez. Como hipótesis principal, publicó TyCSports, se investiga la posibilidad de que la víctima se hubiera precipitado al vacío por un accidente al perder el equilibrio tras intentar subirse a una de las barandas. Se esperan los resultados de la autopsia para saber si había consumido previamente alcohol.

Tras el accidente, por instrucción de la fiscalía, la tribuna donde ocurrió el hecho fue clausurada por 24 horas “para obtener elementos de prueba”. En estas horas también se analizan las cámaras internas del club, un video que fue preservado por las autoridades.



Este sábado, el titular del SAME, Alberto Crescenti, brindó detalles del trágico episodio al canal de noticias TN. "Fuimos convocados desde el estadio desde su parte interna, que está cubierta por emergencia privada. El SAME cubre hasta la vereda del estadio, no obstante teniendo en cuenta la información que teníamos se le indicó a las unidades de emergencia que entren al estadio y allí se corrobora el fallecimiento de un hombre", precisó.

"Falleció en el acto, por un traumatismo muy grave de cráneo. Es una caída desde más de 15 metros de altura y cuando el equipo de SAME llegó ya estaba fallecido. Lamentamos mucho este hecho", completó Crescenti.