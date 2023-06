Mirtha Legrand se refirió a la estatua homenaje a su trayectoria que instalaron en Villa Cañás, su cuidad natal, y fue tajante al decir que no se le parecía y no le gustaba. "No soy yo, me veo rarísima”, dijo la diva, y si bien agradeció el gesto, contó que pidió a las autoridades de Villa Cañás, que la retiraran para modificarla.

"No me gustó. Yo no quiero hablar en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños, porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima”, dijo La Chiqui el lunes en una entrevista con su hija Marcela Tinayre, en Polémica en el bar.

Foto: Instagram @municanas

“La sacaron”, dijo entre risas ayer en conferencia de prensa en un evento de moda donde le consultaron por el tema, y aclaró que habló con el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, y le pidió que la mande "a arreglar".



"Le dije ‘Mire, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela, ni los dientes son míos’. Entonces me dijo: Bueno Mirtha, la vamos a sacar. Pero yo le dije: Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de la provincia de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta porque yo no me reconocí". Pero agregó: "la idea es muy buena, yo agradezco muchísimo a los cañaseños, porque me adoran y los adoro, es un pueblo maravilloso”.

La diva cuestionó además que durante los festejos del aniversario de la ciudad no se incluyó a su hermana gemela, Goldy, quien falleció en 2020.

"Una pena que no pusieron a Goldy, ella estaba en contacto siempre con muchos miembros de Villa Cañás. La verdad que los tres hermanos éramos muy cañaseños, pero el más ligado fue nuestro amado José. Muy emotivo", sostuvo.

Qué dijo el autor de la escultura de Mirtha Legrand



La escultura en cuestión es una de las dos estatuas que el realizó el escultor cordobés Daniel Melero, y se instaló en un predio en Villa Cañás homenaje a la conductora, en el marco de las celebraciones por el 121º aniversario de la fundación de la ciudad.

Tras la polémica, el artista escribió en sus redes sociales. "Paso por acá a raíz de la escultura de Mirtha y la repercusión que tuvo, quiero agradecerles a toda la gente que me ha apoyado públicamente y por privado sus mensajes son muy buenos, cualquier crítica constructiva va a ser bien recibida, desde ya muchas gracias por el apoyo!", escribió en Facebook. Y agradeció "especialmente a la gente de Laboulaye que conocen mí trayectoria como escultor".



En diálogo con La Voz del Interior, Melero contó que cada escultura le llevó cerca de dos meses y medio de trabajo, y que ambas reflejan la clásica postura de la diva durante los almuerzos y cenas de sus programas. Una "hiperrealista, con su color de piel, textura y el pelo natural, que como es más delicada, y queda adentro del salón". Y otra -la que retiraron del predio- "de metal con una pátina color bronce”, para el exterior.

