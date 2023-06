A pocas horas de la realización del congreso del Frente Renovador y en medio de rumores y versiones públicas sobre una supuesta salida del ministerio de Economía en plena tensión para saber si el oficialismo irá o no a una PASO, el titular de Hacienda, Sergio Massa, clarificó el escenario con un mensaje interno a su tropa. "Ningún funcionario del Ministerio opina de política, ¿está claro?", fue una de las partes del texto que recibieron en Whatsapp los funcionarios de la cartera. Según supo Página I12, Massa agregó, a continuación, que "todos se ponen a trabajar, no se metan en ruidos políticos".

La aclaración de Massa, en la que despeja dudas de su continuidad en el cargo, se da como una especie de ordenamiento luego de que la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, pusiera en duda el lugar del tigrense como ministro. En declaraciones a AM 750, Moreau aseguró que seguir o no en el puesto es una decisión personal que depende pura y exclusivamente de él, pero precisó que "Sergio Massa no puede ser ministro de Economía de un Gobierno que se está tirando por los medios barbaridades en una PASO, cuando la estabilidad económica está en riesgo".

El pedido de desconexión total del ruido político caló hondo y hubo varios funcionarios muy cercanos al ministro que, en un gesto poco habitual, apagaron celulares para centrarse sólo en la agenda técnica. Esta posición que Massa resaltó en el mensaje de Whatsapp venía siendo una tónica habitual del funcionario ya en sus días de misión económica en China. Naturalmente, Massa sigue sosteniendo que el esquema de una primaria en el oficialismo le complica el día después al ministro. Entiende el jefe de Hacienda que, con PASO, el FDT puede quedar tercero detrás de Javier Milei y Patricia Bullrich. Y que si van con candidato de unidad, puede ser el más votado. Este último escenario le daría al gobierno un lunes posterior a los comicios con mayor calma económica y financiera.

Así, los mensajes que han venido dando los renovadores, el cristinismo y los gobernadores tiene como receptor al Presidente Alberto Fernández, que entienden es el que sostiene y abona la candidatura a Presidente del embajador en Brasil, Daniel Scioli. Es esa candidatura la que todos creen impide que se geste un proceso electoral sin primarias. Los movimientos del ex gobernador bonaerense, al día de hoy, no parecen además corresponderse con alguien que esté dispuesto a negociar un corrimiento para abrir un escenario de unidad.

Entre Estados Unidos y Europa

Mostrando una agenda normal de actividades, Massa visitó la sede de la Unión Europea en la Argentina para mantener un encuentro de trabajo con los 21 Embajadores/as comunitarios acreditados en el país. Y en paralelo mantuvo una charla por Zoom con Chris Dodd, ex senador de los Estados Unidos y amigo personal y asesor del presidente Joe Biden. El encuentro virtual tiene una lectura política en el marco de las negociaciones que Massa mantiene con el Fondo Monetario, a donde planea viajar la próxima semana.

Por otro lado, el objetivo en la reunión con los europeos fue reforzar los lazos económicos birregionales, analizar la coyuntura regional y global, así como también dar a conocer la hoja de ruta de la Argentina para los próximos meses junto con las principales políticas en curso para promover la estabilidad macroeconómica.

Además del titular de la Delegación de la UE en Argentina, Amador Sánchez Rico, participaron del encuentro los Embajadores/as de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Rep. Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia. Por su parte, el Ministro de Economía asistió acompañado de su asesor principal en relaciones internacionales, Gustavo Martínez Pandiani.

Al iniciar el encuentro, el Ministro destacó a la UE como un socio preponderante en el plan de crecimiento de la Argentina. Es que el bloque europeo es un mercado clave para nuestras exportaciones -USD 11.000 millones en 2022- y el principal inversor en el país en sectores muy diversos como manufacturas, servicios, minería, tecnologías de la información y las comunicaciones e hidrocarburos, entre otros. En este marco, tanto Massa como los representantes de las naciones de la UE, coincidieron en la necesidad de buscar más espacios de cooperación para alentar modelos de desarrollo conjunto que tengan en cuenta el cuidado del medio ambiente, al tiempo que promuevan el fortalecimiento de cadenas de valor y la generación de empleo.

Respecto al acuerdo Mercosur-UE coincidieron que se trata de un mecanismo estratégico para potenciar los vínculos birregionales. No obstante, reconocieron la necesidad de aumentar los esfuerzos para lograr un acuerdo equilibrado que sea mutuamente beneficioso para el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas de ambos lados del atlántico.