Un total de 3.511 personas están en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a datos del censo anual que el gobierno porteño realizó a fines de abril, durante un operativo nocturno, que evidenció una suba del 34% respecto del relevamiento del 2022 y que registró una mayor presencia de familias en esta condición.



Los resultados oficiales, difundidos por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, indicaron que la noche del 26 de abril, cuando se llevó adelante el despliegue con 300 agentes en 83 equipos móviles, "había 3.511 personas en esta situación de vulnerabilidad".



De total de censados, unos 2.268 estaban en la red de centros de inclusión social -- conocidos como paradores-- dependientes del gobierno porteño y los 1.243 restantes permanecían efectivamente en situación de calle.



La cifra y la metodología utilizada para el relevamiento, no obstante, fueron observadas desde Proyecto 7, una organización que se ocupa de atender integralmente a las personas que viven en la calle, y cuyo referente, Horacio Ávila, dijo a Télam que disiente con los números difundidos.



"Nunca estuvimos de acuerdo con la metodología utilizada por el gobierno porteño ni con los números del censo, aunque coincidimos en que hubo un aumento de personas en situación de calle superior al 30%", indicó Ávila.



Según explicó el referente de Proyecto 7, el sistema usado por las autoridades locales "no recorre toda la Ciudad, se hace con móviles y solo durante la noche en un horario en que la gente se resguarda de los ruidos en lugares más escondidos, con lo cual se pierde un monto enorme de población que no se registra".



Desde la ONG que integra, en cambio, proponen una metodología de relevamiento que contemple al menos cuatro jornadas, incluido el fin de semana; con más de 700 voluntarios de a pie y en todas las franjas horarias.



Este esquema fue implementado para los dos censos populares de personas en situación de calle en la Ciudad, realizados en 2017 y 2019 junto a las organizaciones ACIJ y el CELS; así como organismos como la Defensoría del Pueblo porteña, el Ministerio Público de la Defensa y la Auditoría General de la ciudad de Buenos Aires.



El registro del 2019, antes de la pandemia, arrojó como resultado 7.251 personas en situación de calle efectiva, de las cuales unas 5.412 estaban viviendo a la intemperie.



Consultado sobre las variables que incidieron en el aumento de personas sin techo, Ávila reconoció que "hay población que está hace poco y que nunca estuvo antes en situación de calle y eso responde a una crisis que viene desde hace bastante tiempo que está dando sus coletazos, sumado a la pandemia y a lo que pasa con la economía en sí misma".



"Hay gente que no puede pagar ni el alquiler de una vivienda ni una habitación o que tiene que elegir entre eso o darles de comer a sus hijos", explicó, y remarcó que está cambiando la tendencia de una mayoría de hombres, mujeres y diversidades solas, por la presencia de más familias.



En tanto, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, admitió que "los datos surgidos del censo nos preocupan, en medio del contexto socioeconómico nacional actual, pero nos ayuda a seguir evolucionando nuestras políticas de cara a los meses de invierno".



Señaló, también, que la red de 44 centros de inclusión, a su vez, cuenta con casi 3.000 plazas donde las personas tienen servicio de ducha, elementos de aseo personal, cuatro comidas, talleres para contención psicológica, así como también para la inserción social, laboral y oportunidades de revinculación familiar.



El censo está enmarcado en la ley 3706, que obliga a las autoridades porteña a realizar "un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle" que aporte "información desagregada que posibilite un diagnóstico y fijar políticas puntuales para los distintos subgrupos".



El censo de abril del 2022 relevó a 2.548 personas "de las cuales 1.010 estaban efectivamente viviendo en la calle y 1.538 en la red de 35 centros de inclusión de la Ciudad".