Las últimas estimaciones globales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef indican que, en todo el mundo, 160 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan. En Argentina, los datos oficiales señalan que 1 de cada 10 personas de 5 a 15 años realiza al menos una actividad productiva.

Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, este año la Organización propone una campaña nacional de sensibilización para disminuir la tolerancia social en torno a este problema y contribuir con la prevención y erradicación del trabajo infantil en todas sus formas.



Gustavo Ponce es punto focal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Argentina en Trabajo Infantil, psicólogo especialista en problemáticas sociales infanto – juveniles y hace tres décadas se dedica a políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la niñez. Fue premiado por el Instituto Interamericano del Niño, OEA con el trabajo “Los hijos invisibles del Estado: consecuencias en la vida adulta de la tutela estatal”, y su novela histórica “El pantano” sobre la niñez abandonada en la Colonia fue galardonada y declarada de interés cultural. Desde el 2005 se desempeña en la Organización Internacional del Trabajo en Argentina como responsable de los temas de erradicación de trabajo infantil, trabajo forzoso y políticas contra la discriminación.

En diálogo con La Rioja 12 Gustavo Ponce contó que “nos faltan mediciones periódicas sobre la problemática, pero sabemos que trabajo infantil hay en todas las provincias y que la mayoría de los trabajos se da en el ambito familiar”.

Al respecto alertó que “existe mucha tolerancia hacia el trabajo infantil, muchos lo consideran como algo natural o como algo que no está tan mal y que nunca se va a cambiar porque depende de factores estructurales, esto no es cierto y la evidencia nos muestra que el trabajo infantil daña la salud, el trabajo infantil afecta la trayectoria escolar, que le quita tiempo de juego, que introduce el mundo adulto sobre el mundo de los niños, por lo que lo importante para nosotros es que haya conciencia de que esta situación no esta bien y que debe cambiar”.

Sobre el evento

“Prestá atención. El trabajo infantil pasa cerca tuyo”, es el lema elegido por la OIT Argentina y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en una nueva conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. Para visibilizar la problemática se realizará una muestra itinerante de realidad virtual que recorrerá el país.



Esta campaña se vale de 3 historias de ficción “con datos muy reales y que son historias que se repiten una y otra vez”, informó Ponce. Como parte de la experiencia de visualización, las personas que se acerquen a los domos que se instalarán en estos espacios podrán conocer estas historias ficcionales narradas por el reconocido locutor Lalo Mir.

Ponce resaltó que empatía es el concepto central de esta propuesta: “Invitamos a que las personas se acerquen y puedan ponerse en el lugar de los niños y niñas que trabajan, con una experiencia innovadora de realidad virtual”. El domingo 11 de junio el horario es de 14.30 a 20.00 horas. Para los días 12 y 13 de junio, será de 9.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Sobre la necesidad de erradicar el trabajo infantil

Ponce explicó que en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, el trabajo infantil “hace como una abolición masiva de los derechos”. Para él es una problemática tan compleja que la única solución posible requiere “una respuesta integral, que no solamente requiere acciones por parte de los gobiernos, nacionales, provinciales y municipales, sino también de otros actores sociales como por ejemplo los empleadores, sindicatos, ONGs y los consumidores”.

Según la OIT en Argentina, las políticas de protección social dirigidas a la niñez son herramientas necesarias para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Los niños, niñas y adolescentes que reciben la Asignación Universal por Hijo tienen un 16% menos de probabilidades de trabajar.

Sin embargo, 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes que trabajan no tiene protección social. A la vez, las asignaciones tienen menor incidencia en la prevención del trabajo infantil entre los hogares rurales, los niños y niñas que realizan actividades para el autoconsumo; y las niñas y mujeres adolescentes. En hogares con mayores grados de informalidad las asignaciones reducen su incidencia si los niños, niñas y adolescentes trabajan tres horas o más a la semana.

Ponce destacó que en la agenda 2030 hay metas concretas como la erradicación del trabajo infantil y en ese marco nuestro país forma parte de la alianza 8.7 siendo destacado como un pais pionero, por lo que la Argentina esta visibilizando como se avanza en la solución de este problema. Además de haber ratificado todos los convenios fundamentales de la OIT referidos al trabajo infantil, Argentina cuenta con un marco legal robusto, políticas integrales y un plan nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. El trabajo infantil está prohibido en la Argentina (Ley 26.390, año 2008) y constituye un delito penal (Ley 26.847, art. 148 bis, año 2013).