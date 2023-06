Aunque todavía no hubo cierre de listas, las elecciones nacionales ya están aquí: la semana pasada visitó Rosario el candidato a vicepresidente del Nuevo Mas, Lucas Ruiz, que es docente, referente del gremio ATEN en su provincia, Neuquén, e integrante de la Agrupación Carlos Fuentealba. Fue candidato a intendente de la capital neuquina y es profesor de historia en escuelas secundarias. Acompaña en la fórmula a Manuela Castañeira y asegura que no existe una izquierda totalmente unificada porque “esa posibilidad la ha vetado el Frente de Izquierda Unidad”, al que personifica en Myriam Bregman, la figura más conocida del sector. “La izquierda tiene ganado un lugar de estar en las mejores luchas”, afirma Ruiz, quien adelanta que habrá una conferencia de prensa de su partido el 23 de junio, para anunciar todas las candidaturas nacionales.

“Rosario es de las ciudades más importantes del país y nos pareció crucial que sectores de trabajadores, mujeres, diversidades, puedan conocer más de cerca las medidas anticapitalistas que proponemos, como es proponer un salario mínimo de 500 mil pesos, indexado mensualmente. Es una propuesta fundamental porque afecta las ganancias de los grandes grupos de empresarios que se la siguen fugando”, afirma Ruiz, quien la considera además “una medida antidolarización, porque protege los salarios de los trabajadores y al mismo tiempo es fundamental, porque mejoraría las condiciones de vida de millones de trabajadores y trabajadoras en este país”.

Plantea que “hace falta un proceso de reindustrialización para que la juventud pueda tener un futuro, para que pueda haber un trabajo genuino, para que los jóvenes no caigan en manos del negocio del narcotráfico que tienen implicados a jueces, a sectores de la policía y de la política, que lucran con la vida”.

Para el Nuevo Mas, “hay una responsabilidad directa del gobierno del Frente de Todos, que ha sostenido un ajuste permanente e interminable hacia la población trabajadora, la juventud, las mujeres, y ha provocado esa situación de no llegar a fin de mes, de este nuevo fenómeno que es el trabajador pobre. Todo eso le ha posibilitado a un demagogo como Javier Milei apoyarse sobre la bronca para intentar un proyecto de derecha”. Subraya que el candidato de La Libertad Avanza corrió con ventaja. “Los grandes medios de comunicación le dieron una cantidad de espacio que no tuvimos desde la izquierda. Así pudo desarrollar ideas a favor del gran empresariado en la Argentina. Desde esos sectores se quiere decir que la rebeldía de la juventud está hoy con la derecha. Nosotros decimos que el 50 por ciento de la juventud son mujeres, y no apoyan a Milei, porque es un misógino que quiere prohibir el aborto”.

Para Ruiz, es importante hacer conocer a la población las propuestas de la izquierda. “Tenemos una alternativa en favor de la juventud, que está precarizada y a la que le roban el futuro. No se entiende que la rebeldía sea de derecha, con un tipo que quiere privatizar la educación, la salud. Nadie puede apostar con rebeldía a una propuesta que nos quiere llevar 200 años atrás, retrocediendo en todos los derechos adquiridos”.