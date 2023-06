En las elecciones 2023 en Córdoba del domingo 25 de junio se eligen gobernador y vice, legisladores provinciales e integrantes para el Tribunal de Cuentas de la Provincia. El voto es obligatorio para los mayores de 18 y menores de 70 años. La votación empieza a las 8 y termina a las 18.

Qué se elige en Córdoba

Córdoba elige este domingo 25 de junio:

Gobernador y vicegobernador

44 legisladores provinciales titulares y 22 suplentes considerando a la Provincia como Distrito Único



1 legislador provincial titular y 1 suplente en 26 departamentos

3 miembros titulares y 3 suplentes para el Tribunal de Cuentas de la Provincia

Quiénes son los candidatos en Córdoba

En las elecciones generales provinciales de Córdoba 2023 se presentan 11 fórmulas a gobernador y vicegobernador:



Hacemos Unidos por Córdoba: Martín Llaryora y Myrian Prunotto

Juntos por el Cambio: Luis Juez y Marcos Carasso

Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU): Liliana Olivero y Soledad Díaz García

Creo en Córdoba de Todos: Federico Alesandri y Gabriela Estévez

Frente Liberal Demócrata Desarrollista: Rodolfo Eiben y Gabriel Bornoroni

Encuentro Vecinal Córdoba: Aurelio García Elorrio y María Rosa Marcone

La Libertad Avanza: Agustín Spaccesi y María Cristina Lagger

Partido Humanista: Fernado Schüle y Griselda Osorio

Nuevo MAS: Julia Di Santi y Miguel Díaz

Partido Popular: Patricia Bon y Roberto Sarandonelo

Unión Popular Federal: Mario Peral y Pamela Arias

Padrón electoral: quiénes pueden votar

Están habilitados para votar en las elecciones de Córdoba 2023 los ciudadanos nativos, por opción y naturalizados, con domicilio en Córdoba, desde los 16 años cumplidos. En tanto, los extranjeros deben contar con dos años de residencia y haberse inscripto en el Registro Provincial Electoral Extranjero.

Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral

La Junta Electoral de Córdoba habilitó un sitio web en el que los electores pueden averiguar dónde deben votar. Para acceder a esa información es necesario ingresar a la web, colocar número de documento, género y completar un código de seguridad.

Tras esa verificación, el sistema proporciona el nombre y la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden. Se recomienda concurrir a votar con esa información porque agiliza el trámite y reduce las demoras.



Qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.



Qué pasa si no voto

El voto en las elecciones de Córdoba es obligatorio para los electores mayores de 18 años y menores de 70 años. En algunos casos está justificado no concurrir a votar.

Quien no vote tendrá que justificar su ausencia ante la autoridad electoral y si no lo hace deberá pagar una multa. Quienes hayan perdido el documento no podrán votar.

Qué boleta se usa en Córdoba

En las elecciones de Córdoba se usa boleta única de sufragio. Según establece el Código Electoral de Córdoba, las boletas deben estar divididas en filas horizontales de igual dimensión para cada partido, alianza o confederación política que cuente con listas de candidatos oficializadas.

Imagen: Poder Judicial de Córdoba

Las filas estarán separadas entre sí por una franja horizontal continua de color de aproximadamente tres milímetros de espesor, a fin de diferenciar nítidamente las fuerzas políticas que participan del acto electoral. A su vez, dentro de cada fila se separará con líneas grises continuas verticales de aproximadamente medio milímetro de espesor los diferentes tramos de cargos electivos.

Cuándo son las elecciones nacionales en Córdoba y qué se elige

Las PASO nacionales son el domingo 13 de agosto y las elecciones generales nacionales son el 22 de octubre. En caso de un eventual balotaje la fecha de la votación es el 19 de noviembre. En Córdoba se eligen 9 diputados nacionales.