"Sacamos adelante un partido muy dificil. Australia es un buen equipo", dijo Lionel Scaloni, el técnico del Seleccionado argentino, a propósito de la victoria por 2 a 0 ante Australia en Beijing. "Las condiciones no eran las idóneas porque nosotros teníamos jugadores que estaban hace diez días de vacaciones y tuvieron que interrumpirlas, fue una fecha FIFA muy complicada esta" expresó el entrenador en declaraciones a la prensa argentina.

Preguntado por las demostraciones de afecto del público chino para con los campeones del mundo, Scaloni solo atinó a decir "demasiado cariño, como si estuviéramos allá" y prefirió poner el foco en la actuación de su equipo: "La idea de juego siempre es la misma, después el sistema lo vamos acomodando" dijo y agregó: "Decidimos jugar de esta manera, con Nico González abierto y que se haga nueve en algún momento. A veces se pudo hacer y en otras no. La verdad es que no tuvimos mucho tiempo de probarlo porque Nico perdio el avion en Italia y llegó un día más tarde" expresó.

Scaloni también hizo referencia al debut de Alejandro Garnacho en la selección mayor: "Hay que ir paso a paso con él, no tenemos que apresurarnos. Le dí los minutos para que se vaya acostumbrando. La idea es darle minutos a todos los chicos para que se vayan acoplando. Está bueno que ellos empujen desde atrás y nos llena de orgullo que compitan en el máximo nivel" señaló.

El técnico santafesino ratificó además que Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Angel Di María no formarán parte de la delegación que este viernes viajará a Yakarta, la capital de Indonesia, para el partido del lunes venidero ante el seleccionado local. "Es una decisión justa que descansen por todo el ajetreo que tuvieron en el año y que se vayan con sus familias. No me lo pidieron ellos Voy a hacer varios cambios para ese partido. La idea es seguir sumando gente" indicó que Scaloni quien cerró su contacto aludiendo a la llegada de Marcelo Bielsa a la dirección técnica uruguaya.

"Me alegra que Bielsa vuelva a dirigir, es un placer tenerlo en Sudamérica, enfrentarlo seguramente será menos" expresó el entrenador de los campeones del mundo tras la victoria ante los australianos.