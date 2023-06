Los World's Best School Prize 2023 posicionaron a dos escuelas secundarias de Buenos Aires entre las cincuenta mejores del mundo. La "Domingo Faustino Sarmiento" de Junín y la Técnica "Roberto Rocca" de Campana, fueron nominadas para obtener 50.000 dólares por destacarse en dos de las cinco categorías evaluadas. BuenosAires/12 te cuenta de qué se tratan los premios y cómo funcionan las escuelas reconocidas.

La categoría de "acción ambiental" fue la que realzó el trabajo realizado por el colegio secundario público dependiente de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba). La "Roberto Rocca", de gestión privada a cargo de la empresa Techint, fue seleccionada en la categoría "Innovación" a causa de la completa transformación de sus espacios físicos y los procesos de aprendizaje a los que apela.



Guillermo Tamarit, rector de la UNNOBA cuenta que para los alumnos, docentes y personal no docente de la institución significó una gran alegría. “Les pasamos el video donde el director del premio les confirmaba la selección y todos gritaban de emoción”. En ese momento, dice que el directivo les sugirió contar con alguna figura pública que los represente, y citó como ejemplo a una escuela inglesa que tendrá a Emma Thompson como madrina en la competencia. “Nos dijo que hablemos con Messi”, suelta entre risas Tamarit.

La secundaria que solo tiene cinco años de vida. Según Tamarit, revela que una escuela de gestión pública “puede brindar invocación, inclusión y calidad”. “Con el lamentable avance de muchas ideas que cuestionan no solo el financiamiento sino la obligatoriedad de la educación, es importante mostrar una experiencia de gestión pública que entra en consideración de una evaluación mundial”, destaca.

La escuela que depende de la UNNOBA, explica Tamarit, suele presentarse a estos premios que abren su convocatoria de forma anual. Lo que se evalúa, en este caso, son las prácticas ambientales que se desarrollan en la institución y su posible incidencia en la comunidad que la circunda. “Apostamos a prácticas ambientales transversales, más allá de una disciplina, y que las distintas perspectivas de cada materia aporten en estas prácticas”, señala. Como los alumnos cuentan con docentes universitarios, se los vincula a proyectos de extensión de la UNNOBA. Estas iniciativas son abordadas en cada materia, lo que permite contar con múltiples miradas sobre el mismo proyecto y así tener los aportes de un contador, de un ingeniero, de una física o de una química, detalla Tamarit.

La escuela secundaria "Domingo Faustino Sarmiento" fue inaugurada en febrero de 2018 y contó con la particularidad de ser la primera escuela secundaria de índole universitaria en toda la región noroeste de la provincia de Buenos Aires. La institución fue concebida a partir del cuidado del medio ambiente, el eje que la posicionó entre las diez mejores secundarias del mundo en esa categoría. La escuela cuenta con 360 alumnos, se desarrolla en jornada completa y apunta a que el aprendizaje no quede dentro las instalaciones, sino que alcance a las familias y a toda la comunidad en su conjunto.

Entre algunas de sus actividades cotidianas, los alumnos generan "ecoduchas" a partir de residuos, fabrican ladrillos ecológicos e incentivan el consumo responsable de la energía. Evalúan los niveles de contaminación por metales pesados en el agua y la capacidad de absorción de las plantas ante esa situación. Además, llevan a cabo tareas de reciclado y compostaje, impulsan el compromiso con los animales y enfocan sus investigaciones en el abordaje de los problemas que genera la sostenibilidad. También crearon cestos para colillas de cigarrillos con materiales reciclados y los repartieron en las dependencias públicas del municipio de Junín. "Hoy los chicos toman proyectos de sustentabilidad con mucho mayor compromiso que el que tienen los adultos", indica Tamarit.

El reconocimiento

Las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires vienen acumulando reconocimientos. La información sobre las dos escuelas se produjo a menos de un mes de que las universidades bonaerenses de La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata fueran seleccionadas entre las 2000 mejores casas de estudios superiores.

Luego de la pandemia del COVID-19, la organización T4 Education -compuesta por las empresas Accenture, American Express, Yayasan Hasanah y la Fundación Lemann-, entrega un premio de 250.000 dólares, que está divido en cinco categorías de 50.000 cada una. La entidad señaló que los reconocimientos "se establecieron para compartir las mejores prácticas de las escuelas que están transformando la vida de sus estudiantes y creando un impacto positivo en sus comunidades".

Los Best School Prize reconocen a las escuelas que fomentan y traccionan el desarrollo de las generaciones venideras, con el fin de adaptarse a los cambios de paradigma que atraviesa la población mundial. Los galardones están fraccionados en las categorías de "Colaboración con la comunidad", "Acción ambiental", "Innovación", "Superación de la adversidad" y "Promoción de vidas saludables". La nominación publicada alcanzó a diez instituciones por categoría, en septiembre se reducirá a tres por cada nivel y recién en octubre se conocerán los ganadores, que serán elegidos por un jurado compuesto por ONG's, emprendedores, maestros, académicos, funcionarios gubernamentales, miembros del sector privado y actores de la sociedad civil de distintas partes del mundo.

Un ámbito amable

Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación bonaerense, aseguró que "es una alegría y un orgullo que dos escuelas bonaerenses estén entre las 50 mejores del mundo", porque "contribuyen a construir un mejor sistema educativo". Y agregó: "Lo hacen con atributos diferentes pero todos muy originales y pensados en la mejora de aprendizajes y la convivencia escolar. Hacen de la escuela un ámbito de conocimiento, pero también de encuentro. Un ámbito amable donde circula el aprendizaje y la vida. Proponen aprendizajes basados en proyectos con una visión interesante de la igualdad de oportunidades, son experiencias que existen en el mundo y que aquí se adaptaron poniendo en el centro la tarea de tener más y mejores aprendizajes, y eso es muy valorable".

Respecto a la Escuela Técnica Roberto Rocca, la otra institución seleccionada, creada en 2013 por el Grupo Techint, fue nominada en la categoría "Innovación". Esta secundaria afirma que lo importante fue implementar el aprendizaje basado en proyectos, con el fin de que los estudiantes aprendan y trabajen en simultáneo. A pesar de ser una institución privada, los 436 estudiantes que acuden a ella son becados en diversos porcentajes.

El edificio, ubicado en Colectora Sur al 2500, fue diseñado por la holandesa Rosan Bosch, que trabajó en proyectos arquitectónicos de instituciones educativas en todo el mundo.

Los salones tienen mesas de distintas formas y tamaños, gradas de diversas alturas, bancos altos y bajos y espacios con colchones. Para que los pasillos no sean espacios carentes de a actividad, cuentan con box personales, cuevas acustizadas, sillones, y lugares de trabajo autónomos, ya sea para la concentración o el descanso. Dentro de esa mezcla de espacios que se contrapone a los edificios tradicionales, hay un detalle que llama aún más la atención: el docente es un par, no un superior. No tiene un lugar específico de trabajo, sino que recorre, comenta y participa. Sileoni remarcó al respecto: "La escuela Rocca, con una década de trabajo muy importante, tiene una original idea de transformar los espacios físicos -que son también una transformación del aprendizaje- poniendo al estudiante en el centro, fomentando la autonomía y la circulación de los aprendizajes".

La escuela secundaria situada en el municipio de Campana se vuelca a la electrónica y a la electromecánica. "Se busca que los egresados puedan afrontar los desafíos para resolver problemáticas técnicas con una fuerte visión innovadora, una marcada actitud de superación personal, con valoración del trabajo individual, en equipo y hacia la comunidad", resaltaron sus directivos.

El fundador y presidente de T4 Education Vikas Pota, aseguró que "las escuelas de todo el mundo aprenderán de la historia y el trabajo de estas instituciones argentinas pioneras y la cultura que han promovido".