Luego de que la oposición volvió a trabar el funcionamiento del pleno en la Cámara de Senadores bonaerense, el presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, reclamó por la cobertura “urgente” de las vacantes en la Justicia provincial. “Son 592 y contando", disparó el cortesano al abrir un Congreso en la ciudad de Mar del Plata.

El jueves, Juntos decidió no bajar el recinto y frustró la realización del debate que había sido convocado por la vicegobernadora, Verónica Magario, a comienzos de semana. Entre otros temas que permanecen en la agenda a la espera de un acuerdo entre los dos bloques que se reparten la representación en partes iguales, el oficialismo buscaba darle el visto bueno a once pliegos enviados por el Ejecutivo para la designación de jueces. El gobernador Axel Kicillof esperaba nombrar a once magistrados de paz en los departamentos judiciales de Bahía Blanca, La Plata, Mercedes, Morón, Necochea, Zárate-Campana y Trenque Lauquen. Algo que finalmente no sucedió.

El argumento de Juntos se concentró alrededor de un reclamo de los intendentes por el incumplimiento de Ejecutivo en materia de reparto de fondos coparticipables. Sin embargo fuentes legislativas y municipales de la oposición aseguraron a este medio que la decisión de no bajar al recinto no había sido fruto de un acuerdo o producto de un pedido de los jefes y jefas comunales, sino parte de una estrategia legislativa del bloque que comanda el dirigente del PRO Alejandro Rabinovich. “Sesionar cuando las cosas que se solucionan en el ámbito Legislativo no se cumplen desde el Ejecutivo no tiene sentido”, había dicho el senador marplatense luego de la frustrada sesión.

Así las cosas, los pliegos para designar a nuevos jueces en la Provincia continúan representando uno de los temas más conflictivos en el debate parlamentario. Más allá del debate de esta semana, hay 46 pliegos guardados en los cajones del Senado desde el año pasado, cuando el bloque de Juntos puso reparos por varios de los nombres que aparecían en el listado y utilizó esa carta para condicionar otras discusiones que se consideraban de urgente tratamiento desde el oficialismo provincial.

“Cuando nosotros tenemos una vacante, la reemplazamos con subrogantes y suplentes”, explicó Torres desde Mar del Plata. “En definitiva, nos cubrimos entre nosotros, pero todos sabemos que eso es insuficiente”, dijo la máxima autoridad judicial de la Provincia que reclamó que “las autoridades constitucionales competentes avancen en la urgente e inmediata cobertura de todas las vacantes disponibles en la provincia de Buenos Aires”.

El pedido de Torres tuvo lugar en el panel de apertura del Congreso de la Magistratura y la Función Judicial, organizado por el Colegio de Magistrados de la provincia, en el que también participaron la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz, y el titular de la Comisión de Funcionarios del Poder Judicial provincial, Norberto Gioia.

Ambos magistrados buscaron fortalecer el pedido del presidente de la Corte provincial poniendo el acento en la “sobrecarga” que generan las subrogancias y las suplencias que, según señalaron, se han incrementado de manera “alarmante”.

En ese mismo encuentro, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, Claudio Jesús Santagati, definió a las vacantes como “la problemática más grave” que enfrenta el sistema judicial en la Provincia de Buenos Aires. “Casi 700 magistrados, entre jueces, fiscales, defensores públicos y asesores, están sin cubrir sobre un total 1500, o sea, un 40 por ciento de los cargos están vacantes”, aseguro. “Los que trabajan tienen que realizar doble o triple tarea y eso genera un retraso y una complicación en las resoluciones de las causas”, agregó.