Este jueves, durante su discurso en Río Gallegos, Cristina Kirchner recomendó la serie Diciembre 2001. La Vicepresidenta destacó cómo la flamante producción de la plataforma Star+ retrata la presión del Fondo Monetario Internacional sobre el gobierno argentino de aquel entonces y comparó la situación vivida por la gestión de De la Rúa con el momento actual del país: "Esa serie muestra lo mismo que pasa ahora con respecto al FMI, la tensión, la pistola en la cabeza que te ponen", detalló la expresidenta.

Y aclaró: "No es el mismo país, en 2001 tenías dos dígitos de desocupación, la AUH no existía, no había inclusión previsional, había hambre, pero se vuelve a repetir la misma historia".

Al respecto, Mario Segade, guionista de la serie, reveló cómo fue el proceso de reconstrucción para contar la trastienda del estallido social del 2001.

"Entrevisté a muchos personajes. Algunos me dijeron que no y otros se prestaron muy generosamente", contó en diálogo con AM750.

Según expresó el guionista de la serie dirigida por Benjamín Ávila, las entrevistas sirvieron para "buscar ficción en la realidad" y explicó que las mismas pueden verse en el canal de YouTube de la productora A Media Producciones, bajo el nombre "Ayer fue 2001".



"Hablé con Daniel Hadad, que en ese momento tenía el programa donde fue anunciada la renuncia de (Domingo) Cavallo el 19 de diciembre a la noche antes de que él mismo se enterara. Saqué muchas cosas que a los autores nos gustan y son como espiar por la cerradura", agregó en Aquí, Allá y en Todas Partes.

Entre los personajes entrevistados están Carlos Ruckauf, exgobernador de la Provincia de Buenos Aires; Ramón Puerta, expresidente Provisional del Senado y más tarde presidente de la Nación; y el exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra.

"Me quedó la sensación de un sabor muy amargo de impunidad en nuestro país. Más allá del corralito, hubo una masacre, mataron a 40 personas y me parece que Argentina se debe una respuesta en algún momento", concluyó Segade.

