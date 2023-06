El secretario nacional de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, repasópor AM750 los datos objetivos de la economía y aseguró que no hay ninguna cifra que permita afirmar que el modelo impulsado por Mauricio Macri fue “más exitoso” que el actual.



“Yo tengo dos actividades. Primero, que no caiga el nivel de actividad. El otro, como prioridad, mantener el nivel de empleo. Porque si un país no tiene empleo, nosotros conocemos lo que es la desgracia de ocupación. Ahí no hay salario, no hay obra social, no hay ánimo”, analizó el “Vasco”.

Luego, añadió: “Por supuesto que tenemos un gran déficit, que es lo que nos tenemos que abocar, que es que alcance la plata. Este es el problema que tenemos ahora. El nivel de actividad, pese a tener las diez plagas de Egipto, lo mantuvimos. Seguimos creciendo. Y seguimos bajando el desempleo. Estamos con el mejor índice de los últimos ocho años. Esto es una realidad”.

En tanto, sobre la producción, especificó: “A mis colegas pyme a muy pocos les va mal. La capacidad instalada es del 68 por ciento. Es altísima. La industria hace 36 meses que genera empleo formal directo. El índice de incobrabilidad de los bancos es el más bajo de los últimos 8 años. Están pagando las deudas. No en un colapso como pintan todos los días”.

Tras repasar estos valores, De Mendiguren analizó: “En definitiva, estamos discutiendo modelos económicos. Si la especulación financiera va a ser lo que moviliza o la valorización productiva”.

En este punto, tocó un tema central, la suba de precios: “Miremos, porque a nosotros nos preocupa la inflación. ¿Sabes de cuánto fue la inflación del modelo anterior de Macri, sin guerra, sin pandemia? La dobló. Exactamente. Pero, durante los cuatro años de su gestión, la economía cayó por tres”.

De la vereda de enfrente, explicó: “Nosotros, con la guerra, pandemia y todo, la inflación también la doblamos. Pero hasta hoy hemos crecido. Este año seguimos creciendo. Hoy la inversión sobre el PBI está en el 17,4 por ciento, la más alta de los últimos 10 años”.

Por eso, el secretario nacional cercano a Sergio Massa, afirmó: “No hay una sola cifra objetiva por lo que puedas decir que eso ha sido más exitoso que nosotros con todos los problemas que tuvimos que pasar”.