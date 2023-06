Una vez más, el graffitero y artista Martín Ron no descansa de su racha de romper récords. En estos días, el reconocido muralista volvió a estar en boca de todo el mundo gracias a una obra que honra el patrimonio de la Provincia de Buenos Aires. Su obra pintada sobre la Torre de Agua de la ciudad costera de Miramar, de 35 metros de altura, fue elegida como "Mejor mural del mundo" en el mes de junio por la prestigiosa plataforma Street Art Cities, una popular plataforma que mes a mes reconoce a través de sus redes sociales obras de arte callejero ubicadas en más de mil ciudades y 93 países.

Oriundo de Caseros, Ron puede estar orgulloso de decir que realizó el mural mas alto de nuestro país (Nena armando la pared, 65mts, Banfield) y el mural de Diego Maradona más grande del mundo (40 mts de ancho por 45 de alto, San Juan y Solís, CABA). Ahora, el mural que fue realizado en el marco de la VI Bienal de Arte de Miramar fue elegido por la plataforma entre más de 300 obras.



El mural cuenta con un diseño que permite una visualización en 360 grados, regalando una experiencia única desde distintos puntos de la ciudad. Según su propio autor, "fue inspirado en las vacaciones en la costa cuando era chico, retraté la esencia de la felicidad a través de la imagen de dos niños, Nina y Salvi deleitándose en un refrescante chapuzón", afirmó.

Además del homenaje a la ciudad, popularmente conocida como "la ciudad de los niños", el mural encierra una representación de los kiwis, producto destacado de la zona.



La obra resultó ganadora entre una selecta competencia de 100 murales (elegidos de esos 300) de todo el mundo, destacándose por su "originalidad, técnica y poderosa narrativa visual", según la publicación especializada. Sin embargo, esta podrá no ser su última hazaña, ya que la obra competirá contra los mejores murales del año en el mes de diciembre, en busca del título de "Mejor mural del año".



El reconocimiento para Ron se da luego de dos años consecutivos en los que obtuvo el subcampeonato. Por un lado, en el 2022, su obra "Viaje de estudio" o Travel Study, que decora la pared de la bilioteca de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora con una chica joven que resalta una fotocopia dentro de un colectivo en movimiento, retratando la experiencia de muchos pibes y pibas del conurbano, que viajan horas y horas para asistir a clase.

En el 2021 ya había obtenido el segundo puesto con "Olivia mira al cielo" en el barrio Observatorio de la ciudad de Córdoba para el aniversario del que fue el primer observatorio nacional.

Este tipo de reconocimientos significan mucho para quienes conviven en el arte del graffiti. A este medio, en el marco de su subcampeonato del año pasado, Ron destacó a este diario la importancia de este tipo de plataformas como Street Art Cities.

"Lo que legitima al arte urbano son este tipo de plataformas, blogs y medios especializados en arte urbano que le ponen voz y nombre a obras que son anónimas, porque están en la calle. Son como medallitas que legitiman el arte. Y al ser democrático, deja de ser arte para entendidos", afirma el reconocido muralista.

A medida que los blogs levantan los murales, la fama se incrementa y Martín puede irse a pintar medianeras al resto del mundo. Hoy en día, sus obras pueden encontrarse en luagres como Moscú, Australia, Estados Unidos, Alemania y Tailandia. "Es como si fuese una galería a cielo abierto", bromea.

"Todavía no está tan legitimado. Están en la ciudad, no se sabe cuánto duran, la gente no sabe quién los pintó. Aunque sí crecimos un montón, quizás todos podemos salir hoy en día de nuestras casas y cruzarnos con un mural. Pero no deja de ser trabajo, y se necesitan estos espacios de difusión para que la movida siga creciendo", afirma.



Pero aunque su fama no deja de aumentar, Martín Ron continúa realizando obras en nuestro país, que, casualidad o no, son las que reciben amplio reconocimiento en el resto del mundo. Hace solo dos meses, el artista oriundo de Caseros había inaugurado su último mural, una impactante obra en el barrio de Palermo que muestra a una niña que mira con ojos curiosos, sobre la calle Arenales 3355 de la Ciudad de Buenos Aires.

Declarado personalidad destacada de la cultura por la Legislatura porteña, Ron es autor de más de 300 obras callejeras, pintó en varias estaciones de las líneas A, D y H del subte porteño y es considerado uno de los diez mejores muralistas del mundo.