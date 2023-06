"La radicalización de las mismas autoridades jujeñas en la represión a los reclamos, nos preocupa", aseguró el secretario de DDHH Horacio Pietragalla sobre los hechos de violencias que protagoniza la policía de Gerardo Morales contra los que protestan contra la reforma Constitucional.



--A pesar de los intentos por frenar la represión en Jujuy, terminó por recrudecer ante la jura de la reforma constitucional que gran parte de los jujeños rechaza ¿Cuál es su evaluación sobre la situación en la provincia?

--La imposibilidad de hablar con las autoridades provinciales y la radicalización de esas mismas autoridades en la represión a los reclamos, nos preocupa. También el capricho de (Gerardo) Morales de sacar esta reforma casi a escondidas, que se podría haber trabajado de otra manera y haber logrado la aprobación de esta reforma de cara a la sociedad y no de espalda como lo está haciendo.

--Morales retrocedió con dos artículos que aprobaron por los constituyentes vinculados con la protesta de las comunidades de los pueblos originarios, pero ratificó el que criminaliza la protesta social…

--Exactamente y ahí queda en evidencia. Las comunidades originarias plantean que no reconocen solamente esos dos puntos sino que quieren ser reconocidas como sujetos de consulta, que es los que nos obligan los organismos internacionales y la OIT sobre cada medida que toma un Estado que tenga injerencia en la vida cotidiana de esos pueblos originarios. Y eso es lo que no pasó.

--Sin embargo Morales no se hace cargo y culpa al Gobierno nacional por las protestas en la provincia.

--Eso es una locura. Todo lo que está pasando en el interior de la provincia con las comunidades y pueblos originarios no tiene una conducción, no hay organizaciones sociales ni políticas, son las comunidades que dijeron basta. Cuando me acerqué a los cortes en Purmamarca vimos que eran más de 40 dirigentes indígenas que no son miembros de ninguna organización política ni social, sino que son comuneros y caciques de las comunidades que se cansaron de algo que viene a cuenta gotas, como nos explicaron ellos, donde hubo mucha expulsión de comunidades de sus tierras y de venta de tierras con comunidades adentro y la reforma fue el límite.

--Pero el gobierno provincial responde con represión.

--La radicalización del gobierno lo único que hace es empeorar las cosas y no se hace cargo de la responsabilidad que tiene y que hoy está planteando CIDH. Viajé por una represión y desde el momento que llegué quise tener comunicación con las autoridades provinciales que ni siquiera nos atendieron el teléfono. Pedimos una reunión públicamente y no nos atendieron. Queda en evidencia que lo que quieren llevar adelante la reforma y quienes salen a respaldar al gobernador dicen que van a radicalizar su posición con ajustes y reformas en contra de las grandes mayorías y que la respuesta al reclamo social no va a tener ningún tipo de diálogo sino de represión. Y eso es los que nos preocupa.

--¿Que pasó con el hábeas corpus colectivo que presentó antes de regresar de la provincia?

--Lo presentamos pero sabemos que la justicia provincial es adicta a Morales. Muchos de los miembros de la justicia provincial eran legisladores que votaron la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y terminaron siendo miembros del tribunal. Y sabemos que es una justicia que responde políticamente y no con las leyes, como venimos denunciando hace tiempo. Si llega a suceder un hecho grave como viene sucediendo también habrá responsabilidad del poder judicial.

--La CIDH ya se pronunció sobre la situación en Jujuy ¿Podría venir una comisión a la provincia?

--No lo se, si se ha manifestado en un comunicado. Claramente, la CIDH no es kirchnerista ni peronista, solo defiende la integridad y los derechos humanos de las personas y están viendo, como vimos todos los argentinos y argentinas, que en Jujuy se están violando los derechos humanos.

--La intersindical jujeña sostuvo ayer que no solo se intensificó la represión sino los métodos que utiliza y denunció que hay muchos manifestantes heridos con balazos de goma en la cara y en los ojos. Conoce esa situación?

--Me llegó que hay 13 heridos en la zona cutánea, pero no tengo otros detalles.

--¿Que instrucción tuvo del Gobierno nacional sobre la situación en Jujuy?

--Por la postura que toma el gobierno provincial estamos muy limitados en la acción. Regresé de la provincia muy tarde pero vamos a volver mañana. Fuimos a pedir cordura a las autoridades provinciales, que bajen las armas y abra el diálogo con las comunidades. Es el interés supremo por el que viajamos e intentamos tener diálogo con ellos. Pero todos se jactan de la represión que están llevando adelante, es muy difícil.

--¿De parte los funcionarios jujeños?

--Si, de parte de los legisladores provinciales que responden al gobernador como también de representantes nacionales de la oposición, como Patricia Bullrich y candidatos de derecha que están aplaudiendo a Morales.

--¿Si la represión continúa hay posibilidades de evaluar la intervención a la provincia?

--Una intervención tiene que ser aprobada por el Congreso, donde no tenemos la mayoría para llevarla adelante.

--¿Cómo evalúa la postura del PJ jujeño que también aprobó la reforma?



--Una vergüenza. La verdad es que también nos debemos un debate sobre eso porque hay mucha responsabilidad de muchos diputados del PJ provincial. Hay una complicidad.