El cantante y ex miembro de One Direction Liam Payne brindará un show en Argentina por primera vez desde su debut como solista. Será el 9 de septiembre en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires.

El anuncio fue realizado por la productora DF Entertainment, que avisó que la información de la venta de entradas para el recital del artista inglés estará disponible "próximamente" a través del sitio web del estadio porteño.

DF Entertainment confirmó la visita de Liam Payne a la Argentina. (Foto: captura de pantalla Twitter @dfallaccess)

Según se anticipa en el comunicado oficial, en su primer concierto solista en Argentina, Liam Payne hará un recorrido por su carrera y "seguramente" incluirá también "sorpresas de la boy band que marcó el rumbo del pop de la última década".



La gira del ex One Direction arrancará en septiembre por Lima, Perú; seguirá por Bogotá, Colombia; pasará por Santiago, Chile; luego por Sao Paulo, Brasil; y posteriormente, por la capital de Argentina. La última ciudad que visitará el cantante inglés, después de Buenos Aires, será la capital de México.

Con un sonido que mezcla el pop con el trap, como para no quedar fuera de la ola musical actual, Payne cuenta con dos EPs y su primer álbum de estudio, LP1, editado en 2019.



Quién es Liam Payne

A sus 29 años, Liam Payne es famoso por haber sido el quinto miembro de la célebre ex boy band inglesa One Direction, en la que participaban Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. Los cinco artistas se habían conocido previamente en las audiciones del reality show The X Factor, y desde entonces, en 2010, habían decidido armar un grupo musical pop, que se disolvió seis años más tarde, tras grabar cinco álbumes. Algunas de sus canciones más conocidas eran "What Makes You Beautiful", "Story of my life" y "Live while we're young".

Liam Payne, a la derecha, junto al resto de One Direction en el estadio Vélez, en 2014. (Foto: Télam)

En 2014, Payne visitó la Argentina por primera vez junto al grupo inglés, con el que realizó un show de casi dos horas en el estadio Vélez.

Tras la ruptura de la banda en 2016, Liam anunció que había firmado su primer contrato discográfico solista con Capitol Records. Hasta el lanzamiento de su EP de debut, First Time, en 2018, tenía lanzados varios sencillos, como "Strip That Down", que grabó con la colaboración de Quavo, Ed Sheeran y Steve Mac; "Bedroom Floor", y "Get Low", entre otras.

El 18 de septiembre de 2019 llegó el turno del estreno del primer sencillo de su primer álbum de estudio LP1, que cuenta con 17 canciones. Este disco fue grabado en una variedad de lugares en todo el mundo, incluidos Londres, Nueva York y Los Ángeles, y posee sonidos de pop urbano.