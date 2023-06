Al caer la noche, en la puerta del Penal del Alto Comedero comenzó el festejo. De poco comenzaron a salir 40 de los 56 detenidos desde el martes por la redada de las fuerzas represivas de Gerardo Morales. Entre quienes dejaron la prisión estaba Néstor Mendoza, de la organización HIJOS de Jujuy arrinconado por las cámaras de televisión que permanecían de guardia junto a las y los abogados que habían presentado habéas corpus para exigir la liberación después de dos días. “La verdad es que me gustaría verles las caras a todos”, dijo Néstor. “Pero no puedo porque me volaron los lentes los policías”.

“En la playa de estacionamiento”, dijo cuando le preguntaron las condiciones en las que había sido detenido. “Estaba con mi compañera manifestando de forma pacífica, dijimos que éramos de un organismo de derechos humanos, y fue en ese momento que empezaron a pegar más”, explicó. Le sacaron los lentes. “Ahí me pegaron la patada en la cara y cuanto más le decía que era de los organismos más me pegaban, me amenazaron cuatro cuadras con golpes de la policía”. Le preguntaron cómo vive estos días. “Entre la angustia y la esperanza”, dijo. “La paz que buscan algunos sectores de poder no la están obteniendo. Se están encontrando con una unión verdadera entre hermanos y hermanas”.