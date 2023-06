Luego de ordenar la feroz represión de la que fueron víctimas docentes, trabajadores de diversos sectores y comunidades indígenas, de utilizar camionetas particulares sin identificación para persecuciones, detenciones y allanamientos ilegales, y de recibir por todo esto la condena de organismos internacionales, el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro, afirmó que en esa provincia “siempre se respetaron los derechos humanos”.

Nuevamente, el gobierno de Gerardo Morales salió a negar su responsabilidad por la conmoción social que atraviesa esa provincia producto de la aprobación inconsulta de la Constitución local que penaliza las protestas sociales y avanza sobre propiedades originarias.

El encargado esta vez de tirar la pelota afuera fue el responsable de los operativos represivos de los últimos días, que de paso volvió a recurrir a teorías conspirativas sobre infiltrados de otras provincias.

"Acá siempre se respetaron los derechos humanos. Todo lo que hacemos se hace en el marco de la ley, tenemos una nueva constitución progresista", lanzó el funcionarios al ser consultado sobre los “excesos” cometidos por las fuerzas que están bajo su órbita.

“Gente de Bolivia”

En declaraciones a Radio CNN, Corro insistió con la singular versión de que “lo que sucedió acá en la capital fue organizado” por “personas de Buenos Aires que fueron detenidas", y que “repartían” dinero a los manifestantes.

“Se detuvo a una persona que tenía más de 500 mil pesos y que andaba repartiendo a los violentos que se manifestaban”, afirmó sin explicar cómo ni dónde un transeúnte puede llevar semejante cantidad de billetes para repartirlos en medio de las corridas y sin ser captado por las cientos de cámaras de celulares utilizadas durante la jornada.

Además, reiteró la versión de que hubo “gente de Bolivia” que participó de los acampes y dijo que todo ello está en el expediente que investiga la Justicia que responde a Morales. “Se están generando las pruebas” y hubo secuestros de teléfonos celulares "para ver si hay un ideólogo". “Nos vamos a sorprender con lo que vamos a encontrar", advirtió sin dar más detalles.

Todo listo para más represión

Por otra parte, el funcionario volvió a pedir la intervención de las fuerzas federales de seguridad, a pesar de que su par nacional, Aníbal Fernández, negó que estas fueran a participar de la represión en Jujuy. “Las fuerzas federales todavía no han intervenido para nada y no estoy seguro si viene algún contingente de Gendarmería", señaló Corro y dejó claro que en esa provincia “Gendarmería no aportó en nada".

No obstante, advirtió que a pesar de la calma que se vive en las últimas horas, el gobierno provincial “formalizó una denuncia penal sobre los cortes y hay una orden que dispone desalojar las rutas”. Es decir que la avanzada policial volverá.

“Hasta ahora no se ha realizado ninguna medida y hay negociaciones de todo el equipo ejecutivo, conversando con docentes, paritarias y grupos aborígenes", concluyó.