Este viernes la precandidata a presidenta por el PRO Patricia Bullrich anunció que Maximiliano Guerra será el elegido para encabezar en su espacio la lista a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El exbailarín habló con AM750 luego de que se conoció la noticia: "Estoy muy feliz de esta posibilidad de ser representante de la gente dentro del Congreso, de ser la oveja que pueda salir a hablar y proponer leyes para beneficiar y mejorar la vida cotidiana de la gente", declaró Guerra.

En ese marco, contó que hace cuatro años que acompaña a la exministra de Seguridad y dio algunas definiciones de lo que será parte de su agenda en el Congreso en caso de que se imponga en la elección.

En primer lugar, Guerra se mostró a favor de reducir el presupuesto estatal a través de la degradación de ministerios en secretarías, como ya sucedió durante la presidencia de Mauricio Macri, pero aclaró que son decisiones que tomará el Ejecutivo y luego serán votadas en el Congreso.

"Creo que hay que achicar el Estado, no significa desarmarlo, sino achicarlo para que funcione. Por otro lado, hay ministerios que pueden juntarse con otros y formar secretarías en la medida de que sean funcionales", agregó en Aquí, Allá y en Todas Partes.

Asimismo, el precandidato a diputado nacional planteó que "en una casa no se puede vivir sin orden y en un país menos" por lo que "hay que reforzar y apoyar a las personas que nos defienden". "Mano dura no, mano firme. La mano dura tiene mala prensa. Hay que tener mano firme. Si un tipo viene con una pistola y te viene a chorear, ¿qué haces? ¿Te sentas a tomar un café y le explicás 'así no se hace, pibe'?", se preguntó.

Por último, y consultado por la interna entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Guerra coincidio con las definiciones de la expresidenta del PRO: "Momento para tibios no es, estamos en una Argentina que no puede ser para tibios. Lo podemos ver con lo que está pasando en Jujuy, en Chaco, en Formosa, en el sur. No podemos ser dialoguistas en donde te tiran piedras", concluyó.

(Informe de Laura Medina para AM750)

Seguí leyendo: