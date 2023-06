Durante los últimos años, la Universidad Nacional de Rosario ha puesto en juego la inclusión de nuevos trayectos formativos, como es en el caso del Diseño de Indumentaria. Tanto en los dos cursos que se dictan en el marco del Programa Universidad Popular, como también en la nueva Licenciatura que se puso en marcha en Humanidades en este 2023, se vinculan saberes que antes quedaban por fuera de la educación universitaria. Agustina Deux, coordinadora del programa que depende del Área de Extensión y Territorio, y la docente Hebe Pierobon, detallaron las implicancias de pensar estos saberes dentro de la Universidad Pública.

El Programa de Universidad Popular de la UNR surgió en 2021 como una propuesta para implementar, junto con diversos actores sociales, espacios de formación, capacitación y acompañamiento universitario que brinden herramientas para la inclusión de jóvenes y adultos pertenecientes a diversos sectores populares de Rosario. "Uno de los cursos que lanzamos en ese momento fue el de Diseño en Indumentaria, porque nos encontramos con un rubro que no estaba siendo explotado en términos de formación y que las únicas posibilidades de acceso era en institutos privados", remarcó Deux.

De esta manera la Universidad comenzó a trabajar con la Escuela de Diseño de la Municipalidad y se empezó a explorar más el anclaje territorial para llegar a distintos espacios de la ciudad. "Siempre habíamos funcionando de manera territorial y teníamos un público distinto a lo que es el universitario. Llevábamos el diseño al barrio y cuando nos convocaron desde Universidad Popular nos pareció una excelente idea", explicó Pierobon. Y añadió: "Lo que se hace en ese espacio es un introductorio al diseño en indumentaria y eso abre puertas para seguir perfeccionándose". Esta experiencia comenzó en el Espacio Esmeralda, un lugar de la UNR ubicado en pleno corazón del barrio República de la Sexta, y luego se expandió para poder trabajar más de manera descentralizada en el Centro Cuidar "Los Cedros" en el noroeste de la ciudad y en el Distrito Oeste.

Para el curso avanzado se tiene como objetivo que pueda realizarse en el Espacio Esmeralda. "Buscamos que funcione como una adaptación temprana al mundo universitario. En términos culturales es muy importante, implica construir una ciudadanía y, a la vez, nos da el pie a nosotros como sistema universitario de discutir pedagógicamente sobre los distintos trayectos de formación", contó Deux. Pierobon destacó que este proceso significa un paso previo a lo que es el ingreso a la nueva carrera: "Trabajamos con personas que viven en distintos barrios y que no conocen la Universidad. Es importante para que si el día de mañana alguien quiere realizar la carrera no se frustre. Se van acostumbrando a tener una regularidad en la asistencia, en cómo entregar trabajos, entre otras cosas, y se van incorporando al circuito".

"La Universidad Popular tiene un objetivo muy marcado: la construcción de ciudadanía y de disputa dentro de lo que son las carreras de grado tradicional", precisó Deux. "Estamos preparando una diplomatura de pregrado que incorpora las dos formaciones que damos, el Curso de Introducción al Diseño de Indumentaria y el otro más avanzado, y una materia de primer año de la Licenciatura que es Moldería y Práctica Constructivas. La idea es que si tienen los tres rendidos puedan homologarse y ya tengan un título de diplomatura", adelantó

El diseño de indumentaria dentro de Universidad Popular se ha convertido en un proceso totalmente gratificante ya que año a año son más las personas que se van sumando. "Es un ámbito muy lindo porque todos se sienten parte. Es una población con otras problemáticas a las que normalmente se encuentran en un espacio de enseñanza, y está muy bueno porque siempre se prioriza el diálogo y el acompañamiento constante. Todo lo que pasa en el curso está atravesado por las experiencias de vida, y es así que la metodología de evaluación pasa por el seguimiento del trabajo en clases. Consideramos que es muy arbitrario regirse solamente por el resultado de un parcial, porque el día anterior quizás esa persona tuvo un problema serio y no pudo dar todo lo que realmente puede. Buscamos tener un poco más de consideración y que el estudiante no sea sólo un número", detalló Pierobon.

Ambas referentes señalaron que, dentro del curso, la enseñanza funciona de manera distinta y se busca propiciar la comunicación constante entre docentes y estudiantes. "Hay intercambios constantes y ahí creo que está la diferencia con otros tipos de trayectos de formación. Se impulsa una reparación simbólica de reconocer como Universidad una serie de saberes que se han ido traspasando de generación en generación que no eran reconocidos dentro de la educación formal”, explicó Deux, a lo que Pierobon complementó: “Incluso esa falta de reconocimiento ha permitido que hoy la industria de la indumentaria sea una de las más precarizadas en términos de derechos laborales y humanos. Por eso nos parece tan importante impulsar esta horizontalidad y diálogo entre estudiantes y docentes, poniendo el foco en que el trabajo de cada uno tiene un valor muy importante".

En el marco del plan de multiplicación de las propuestas académicas que está llevando a cabo la UNR, que permitió generar más de 170 trayectos nuevos de formación de pregrado, grado y posgrado en los últimos cuatro años, uno de ellos fue la nueva Licenciatura de Diseño de Indumentaria y Textil. Se dicta en la Facultad de Humanidades y Artes y cuenta con más de 1500 estudiantes en su primer año de funcionamiento. "La Licenciatura tiene múltiples orientaciones y salidas laborales. Quienes cursan esta carrera pueden dedicarse a la costura, moldería, al diseño y a muchas aristas más. Es una formación integral que brinda las herramientas para el oficio cotidiano", explicó Pierobon. "Me emociona -añadió- la cantidad de estudiantes que se anotaron en el primer año, me encuentro con personas que ya tuve en otros espacios y me comentan lo contentos que están con la implementación de esta nueva carrera".

La docente comentó que usualmente este tipo de carreras suelen ser muy caras y que casi siempre están disponibles en el sector privado, por lo que tener la oportunidad de hacerlo en la educación pública es una gran noticia: "Le abre las puertas a personas que no pueden costearse estos estudios y genera más posibilidades de formación profesional. Tenemos estudiantes que ya tienen su taller de costura y les damos las herramientas del diseño y la moldería, para que puedan potenciar su trabajo".

El curso Introducción al Diseño de Indumentaria del Programa Universidad Popular expandió recientemente su propuesta y abrió un nuevo espacio en el Centro Universitario de Firmat (CUF), en conjunto con la Secretaria de Producción de esa localidad. Pero a diferencia de los cursos de Oficios que se vienen realizando allí, en su mayoría virtuales, el nuevo curso se dicta de forma presencial en el barrio La Patria para abordar los contenidos teóricos y prácticos del programa. "Sabemos que hay muchas personas que viven en otras localidades que no pueden venir a Rosario a estudiar, sobre todo por cuestiones económicas. Que la Universidad vaya a esos espacios es muy importante", valoró Pierobon, a lo que Deux agregó: "La idea es poder ampliar el horizonte, no sólo hacernos presentes en otros barrios de Rosario, sino también poder ir a otras ciudades. Esto significa repensar los objetivos del programa y el diseño propio de los cursados".

Uno de los puntos claves que sostienen la propuesta es la constante comunicación entre las docentes de Firmat y el equipo que se encuentra en Rosario, en pos de garantizar los mismos programas de estudio y modalidades. "Cada docente tiene su propio estilo para dar clases pero el programa de estudio es algo que se respeta en todos los sentidos. Buscamos generar un acompañamiento constante", concluyó Deux.