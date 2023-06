De cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) la izquierda aportará cuatro fórmulas presidenciales que corresponden a cuatro listas, dos adentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) y otras dos por afuera de la alianza de partidos trotskistas. En el Frente, luego de las PASO del 13 de agosto, se integrarán ambas listas ganadora y perdedora en todas las categorías para hacer una común con miras a octubre. Esta integración será determinada por la proporción de votos que saque cada una en las PASO, mediante el sistema D'Hont, y sin piso. Esto significa que independientemente del porcentaje que obtenga cada candidatura, entra en la lista en el lugar que le corresponde por el D'Hont.

Adentro del FIT

La lista "Unidad de Luchadores y la Izquierda" que integran el Partido Obrero (PO) y el Movimiento de Trabajadores Socialistas (MST) será encabezada con los precandidatos Gabriel Solano (PO) y Vilma Ripoll (MST) a la presidencia y vice, respectivamente. También proponen las candidaturas de Alejandro Bodart (MST) para gobernador bonaerense, Néstor Pitrola (PO) para diputado nacional, Romina del Pla (PO) para senadora, Vanina Biasi (PO) para Jefa de Gobierno porteña, Celeste Fierro (MST) para legisladora porteña y Jessi Gentile (MST) a diputada nacional. Estas precandidaturas fueron refrendadas durante un plenario que realizaron esos dos partidos, junto a la militancia del Polo Obrero y del Movimiento de Desocupados Teresa Vive, en el Congreso.

En tanto, la lista "Unir y fortalecer la izquierda" que armaron el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e Izquierda Socialista (IS) lleva como fórmula presidencial a los precandidatos Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, ambos del PTS. Rubén "Pollo" Sobrero (IS) es el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Jorge Adaro (IS) es el postulante a jefe de gobierno de la CABA, mientras que Cristian "Chipi" Castillo (PTS) encabeza la lista a precandidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires y Patricio Del Corro a diputados de la CABA. Para el Parlasur nacional irá Raúl Godoy, a senador nacional Alejandro Vilca y a diputada Natalia Morales. Habrá dos listas completas en todas las categorías y en todos los distritos, donde se elijan diputados, senadores, intendentes y concejales.

Desde esa lista PTS-IS afirman que "el PO decidió en forma unilateral ir a las PASO, en Mendoza y Santa Fe primero, y ahora a nivel nacional, sin mediar ninguna discusión e impugnando la candidatura de Bregman al calificarla como 'neokirchnerista'". En tanto, desde la otra PO-MST insisten en que "ceder frente a cualquiera de las alas del peronismo retrasa la experiencia de los propios trabajadores que están defraudados por la sumisión y entrega al FMI, por eso no nos expresa la fórmula de Bregman y Del Caño, lanzada hace un año, una imposición unilateral y no sometida al debate". Cabe destacar que no es la primera vez que las candidaturas hacia las generales se dirimen en el FIT-U con las PASO, aunque en la mayoría de las anteriores oportunidades surgieron del acuerdo de los cuatro partidos que lo integran.

Por afuera

Ayer en una conferencia de prensa del Nuevo MAS en el Teatro Picadero se lanzó la fórmula presidencial Manuela Castañeira-Lucas Ruiz. Estuvieron presentes las y los principales precandidatos de todo el país, entre ellos Juan Cruz Ramat para diputado nacional por provincia de Buenos Aires, Federico Winokur para diputado nacional por CABA y Julia Di Santi para diputada nacional por Córdoba. "Queremos ir a la campaña a defender el salario y los derechos de las mayorías sociales frente a las distintas variantes de ajuste, y también para renovar a la izquierda. Es por eso que planteamos un plan integral de siete medidas anticapitalistas para salir de la crisis", dijo Castañeira.

La otra agrupación que hoy presentará su lista de precandidatos es Política Obrera, el partido nacido de la Tendencia, tras la expulsión de Jorge Altamira, el histórico dirigente del Partido Obrero. En este espacio, Marcelo Ramal será precandidato a presidente, Patricia Urones precandidata a vicepresidenta, Altamira a diputado nacional por CABA, Valentina Viglieca a jefa de gobierno de la CABA, Silvia Allocati a primera legisladora porteña y Bárbara Carrillo a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Se presentan también con Violeta Gil como diputada nacional por Salta, Raquel Grassino como diputada nacional por Tucumán, Néstor Correa como precandidato para el Parlasur y con listas municipales en 35 distritos bonaerenses.