“El viernes estuve cenando con varios compañeros y nadie sabía nada”, contó por AM750 Fernando “Pato” Galmarini. El “nadie sabía nada” no hace eco en tanto él como dirigente peronista -fue funcionario durante el gobierno de Menem y diputado nacional hasta 1999-, sino puertas adentro y en su rol de padre de Malena Galmarini y suegro de Sergio Massa.



Por eso, el hecho de que de su propia familia haya salido el nombre de quien encabezará la tan esperada fórmula presidencial de unidad del espacio oficialista cayó como un bombazo. “No solo para adentro del peronismo, sino también para afuera”, aclaró Galmarini, que de hecho recibió la confirmación de Carlos Castagneto, hombre cercano a su yerno y actual administrador de la AFIP.

“Yo tampoco sabía exactamente qué estaba pasando. Ahí todos preguntábamos qué iba a pasar. La última vez que nos vimos fue en el día del padre. Unos días después hablé con Malena por teléfono. Me dijo que estaba todo muy bien. Pensé que había ganado Tigre… qué sé yo”, bromeó el exsecretario de Deportes durante el menemismo.

Y siguió: “Yo imaginaba que algo iba a suceder. No exactamente esto. Conociendo el peronismo, aunque se va modificando día a día, ha pasado esto muchas veces. Nuestra costumbre es siempre esperar hasta las 12 menos un minuto. Me llamó la atención, me alegró, me puse bien, me puse contento”.

Galmarini, además, hizo una mención especial a Eduardo “Wado” de Pedro, quien bajó su candidatura para hacerle lugar a la lista de unidad: “No lo conozco mucho a Wado, pero quiero hablar con él. No debe haber sido tan simpática la decisión. Pero bueno, esto es el peronismo. Nos ha pasado a todos que un minuto antes te bajan o te suben a la lista”.

Por supuesto, en algún punto, al histórico dirigente justicialista la noticia no le fue del todo llamativa. Una parte de él veía que esta unidad era posible. Era algo que escuchaba desde su propio entorno: “Muchos compañeros con los cuales hablé me preguntaban y yo les decía que había que esperar”.

“Era para muchísimo una decisión que había que tomar para que fuera él. Se apaciguaron cuando salió lo de Wado. Fue una alegría no contagiosa. Wado puso la cara, salió, pero creo que lo de Sergio es muy fuerte, para adentro del peronismo y para afuera. El peronismo siempre da enormes sorpresas”, añadió al respecto.

Luego, finalizó puntualizando cómo es la relación tanto de Sergio como de Malena con Cristina Kirchner: “Es muy buena. Han estado varias veces juntos. Malena me contó que ha estado Cristina en su casa. Está muy bien. Yo me alegro mucho de eso, porque esto es lo nuestro. Nos hemos peleado mucho con muchos y a la vuelta de la esquina nos tomamos un café. Malena me habló muy bien de Cristina y Sergio me dio una impresión muy buena también”.