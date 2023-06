La interna de Unión por la Patria. La Vicepresidenta también apuntó contra Victoria Tolosa Paz y Daniel Scioli. "Hasta el pasado viernes, 24 horas antes del cierre de listas, teniamos a la ministra de Desarrollo Social de nuestro Gobierno planteandole elecciones internas al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y teníamos a nuestro embajador en Brasil como candidato para Presidente. No estoy hablando de su decisión, porque tienen todo el derecho del mundo. Estoy hablando de las consecuencias". "Es más, algunos me sugerían que le hablara a Daniel Scioli para que declinara. Ni con una 45 en la cabeza me hacian hablarle a nadie ni para subir ni para bajar. Respeto profundamente las decisiones de las personas. No se puede obligar a la gente a hacer algo que no quiere o ir a un lugar que no quiere. Esta es la responsabilidad de cada militante y de cada dirigente".