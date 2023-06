Junio 2023: El Cierre. Ese podría ser el título de, como mínimo, una miniserie para cualquier plataforma de contenido audiovisual sobre lo sucedido a lo largo de los últimos días en la provincia de Buenos Aires. Unión por la Patria se llevó el protagonismo con un precandidato a presidente —con spot incluido— que finalmente no fue anunciado como tal, sino en la boleta para el Senado Nacional por el distrito. En la órbita del ejecutivo provincial, se anunció la renovación de la fórmula Kicillof-Magario que fue confirmada a último momento del cierre de listas. Por su parte, el actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, será candidato a suceder a Martín Insaurralde al frente del municipio de Lomas de Zamora. Insaurralde, a su vez, encabezará la lista de concejales en ese distrito.



En esta elección el oficialismo pone en juego 36 bancas en la Legislatura provincial mientras que Juntos arriesga 29. Si bien Unión por la Patria tendrá PASO a nivel nacional, el resto de las listas serán compartida. Diferente es el escenario para Juntos, donde habrá dos listas por sección. El larretismo llevará la fórmula Diego Santilli-Gustavo Posse mientras que el área que responde a Patricia Bullrich lo hará con el binomio Néstor Grindetti-Miguel Fernández y cada fórmula llevará candidatos propios en las ocho regiones. Por el lado de Javier Milei, La Libertad Avanza tendrá como precandidata a gobernadora a Carolina Píparo acompañada por el abogado Francisco Onetto.

Con 13 fórmulas presidenciales, una PASO que en el oficialismo solo involucrará al binomio presidencial y una interna de punta a punta dentro de Juntos, las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires definirán sus representantes tanto para la Cámara de Diputados como para la de Senadores. La primera, la cuarta, la quinta y la séptima sección elegirán diputados, mientras que la segunda, la tercera, la sexta y la octava definirán senadores.

De la primera a la cuarta

En la primera sección se elegirán 15 diputados. Nueve de esas bancas son actualmente del oficialismo. Por UxP encabezará el massista Rubén Eslaiman de San Martin, quien irá por su cuarto mandato como diputado, y estará secundado por Noelia Saavedra, concejal de Moreno y referente del Movimiento Evita. Los siguientes dos lugares serán para La Cámpora: por un lado, Jorge Martín Rodriguez Alberti, referente de la agrupación en Hurlingham y actual pareja de la titular del PAMI, Luana Volnovich y por el otro Margarita Recalde, dirigente de Ituzaingó y funcionaria de la ANSES.

Desde Juntos buscarán retener las cinco bancas que ponen en juego más una sexta que pertenece a Walter Carusso, diputado de Gustavo Posse, que cuenta con un minibloque. El intendente de San Isidro acompañará en la fórmula provincial a Diego Santilli y la lista larretista para la sección tendrá a la cabeza dos amarillos: Agustín Forchieri, ex vicepresidente de la Legislatura porteña y armador bonaerense del ‘Colo’, junto a Oriana Colugnatti dirigente de la Juventud del PRO de Tres de Febrero quien responde a su intendente, Diego Valenzuela.

Dentro de la oposición, la vereda de enfrente será halconista ortodoxa: a la cabeza de la nómina para legisladores por la sección estará Juan José Esper, actual secretario de Gobierno de San Miguel y ladero de Joaquín De la Torre, quien desveló por ser el candidato a gobernador de Patricia Bullrich.

La Libertad Avanza también competirá en la sección y lo hará a través una la lista encabezada por Fabián Luayza que, si bien es quilmeño y eso lo hubiera llevado a competir por la tercera sección, el dirigente ,ex funcionario de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, buscará llegar a la Legislatura por la primera.

La segunda sección, al norte de la provincia, elegirá senadores. Cinco bancas estarán en juego: tres por el oficialismo y dos por la oposición. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, encabezará la lista de UxP en busca de un lugar en la Cámara alta como supo tener entre 2011 y 2015. Será secundado Laura Clark, docente pergaminense y concejal del distrito. El tercer lugar será para el camporista Facundo Ballesteros que intentará renovar, así como la massista Vanesa Spadone.

Santilli se recostó en el oficialismo local y tendrá al frente de la lista a Juan Manuel Rico, un dirigente del PRO que responde al intendente de Pergamino, Javier Martinez. Por el lado de Bullrich, el clan Passaglia impuso la primera precandidata a senadora, Emilia Subiza, directora municipal de San Nicolás.

Aquí entrará en juego un actor que cuenta con otro peso en territorio bonaerense: La Libertad Avanza. Sucede que, de obtener un porcentaje competitivo, Milei podría colar un senador y el candidato que encabeza la lista tiene jerarquía dentro del espacio del líder libertario, ya que fue uno de sus principales armadores estratégicos: Carlos Kikuchi.

La tercera sección es la gran contienda con mayor representatividad dado que incluye a Lomas de Zamora y La Matanza. En este caso se ponen en juego nueve bancas en el Senado. Hoy, seis de ellas responden al oficialismo y tres a Juntos. Por el lado de Unión por la Patria se confirmaron las precandidaturas de Emanuel González Santalla, dirigente de La Cámpora de Avellaneda, quien buscará retener su banca y será acompañado por la matancera Amira Curi y el actual senador lomense Adrián Santarelli, quien responde a Martín Insaurralde.

Las palomas de Juntos trazaron su lista con un compilado que torna compleja la identidad de la fuerza porque eligieron a Florencia Arietto, ex asesora de Patricia Bullrich, y a Claudia Rucci, que rompió con Miguel Ángel Pichetto, a la postre cabeza de la lista de diputados nacionales del espacio larretista. Además, los nombres PRO tampoco son de plena respuesta a Horacio Rodriguez Larreta: Hernán Albizu, de vínculo cercano con Mauricio Macri, y el quilmeño Guillermo Galetto, concejal amarillo que responde al ex intendente Martiniano Molina, quien es, a su vez, cercano a María Eugenia Vidal.

El volumen del electorado en la sección abre las puertas de la chance libertaria de arrebatarle una banca a quien termine segundo. El candidato elegido para encabezar la nómina en la tercera sección desde el espacio de Milei es su armador predilecto en la provincia, Sebastián Pareja.



Verónica Magario, Vicegobernadora de la Provincia, busca la reelección junto Axel Kicillof

Una de las secciones con mayor peso del campo es la cuarta. Son catorce los puestos de diputados que estarán en disputa y el oficialismo espera superar en números a la oposición. Hoy, 7 bancas son de Juntos, 6 del ex Frente de Todos y una está en manos de Fabio Britos de Chivilcoy, quien manifestó en sus redes que no irá por ningún cargo en estas elecciones.

Unión por la Patria llevará a la cabeza de la nómina a Avelino Zurro, sobrino del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro. Durante los últimos años estuvo al frente de la Secretaria de Municipios, dependiente Eduardo ‘Wado’ De Pedro y estará acompañado por el ex ministro de Transporte, el massista Alexis Guerrera quien va por la renovación de su banca, al igual que Viviana Guzzo, dirigente de General Viamonte, que responde a Cristina Alvarez Rodriguez.

El team halcón tendrá en la cabeza de la lista seccional a Valentín Miranda, que busca reelegir y responde al precandidato a vicegobernador bullrichista, Miguel Fernández. También irá por un nuevo mandato Fernando Rovello, cercano a Daniel Angelici. Silvina Vaccarezza, presidenta del Concejo Deliberante de Alberti, Gerardo González de las filas de José Luis Espert, y María Victoria Martínez, completan los primeros lugares de la nómina.

Santilli tendrá su lista seccional liderada por un referente rural, el lilito Luciano Bugallo, oriundo de General Arenales. María Laura Ricchini, juninense y única sobreviviente del vidalismo en la lista, el investigado intendente radical de Chacabuco, y hoy ex abadista, Víctor Aiola, junto a la dirigente radical de Chivilcoy, Lourdes Zaccardi, darán la pelea interna por el larretismo.

Milei supo de hacerse de un candidato con partido propio para esta sección. Se trata de Gustavo Cuervo, apoderado nacional de la fuerza libertaria y titular del Partido Federal Renovador quien, hasta estas elecciones, comulgó dentro de Juntos por el Cambio y respondía a Joaquín De la Torre.

De la quinta a la octava

La quinta sección, la región de las playas y las sierras, elegirá diputados provinciales. Son once las bancas que se ponen en juego y las fuerzas mayoritarias aglutinan nueve bancas: cinco del ex Frente de Todos y cuatro de Juntos. Luego hay dos monobloques: Espacio Abierto Juntos con su referente, el necochense Martín Dominguez Yelpo, que integrará la lista de Rodríguez Larreta y la marplatense Débora Indarte de Unidad para la Victoria quien no renovará su cargo.

Con este escenario, Unión por la Patria buscará retener su mayoría con una lista encabezada por el ex intendente de General Pueyrredon, Gustavo Pulti, en acuerdo con Fernanda Raverta. Precisamente, la titular de la ANSES tendrá su representación en la lista, en este caso Marcela Basualdo. Otro que será parte de la nómina es el ex intendente de La Costa y ladero de Martín Insaurralde, Juan Pablo De Jesús y por el Frente Renovador intentará renovar su lugar Germán Di Césare.

La oposición tendrá ambas cabezas radicales. Por el lado de Patricia Bullrich, el primer lugar lo ocupará Diego Garciarena, actual pro secretario Legislativo de la Cámara de Diputados bonaerense, un hombre de confianza de Maximiliano Abad, titular de la UCR Provincia. Estará acompañado por la vidalista Johanna Panebianco y tres nuevas caras: Sofía Pomponio, Emilio Sucar Grau, y Alejandro Apolonio.

El larretismo llevará al frente a un hombre de Miguel Lunghi, intendente de Tandil, que recientemente abandonó las filas del abadismo. Matías Civale será el primer precandidato a legislador por la quinta sección, y estará acompañado por el concejal marplatense Fernando Muro, la possista Aldana Echeverría y Romina Braga.

El ex concejal y ex Jefe de Bloque del oficialismo marplatense, Alejandro Carrancio, será quien encabece la lista de Milei en la sección. Se trata de quien ocupó el rol de armador en la región para La Libertad Avanza.

La sexta sección, cuya ciudad cabecera es Bahía Blanca, es un territorio usualmente esquivo para el peronismo y en estos comicios elegirá a seis senadores. En la actualidad son tres por bando, algo que el oficialismo espera retener. Sin embargo, los libertarios esperan poder colar a su hombre al frente de la lista: Sergio Raúl Vargas, un marino de Punta Alta.

Unión por la Patria decidió apostar a las renovaciones de los bahienses Marcelo Feliú y Ayelén Durán, esta última militante de La Cámpora. El tercer nombre también proviene de Bahía Bianca y es impulsado por el precandidato a intendente Federico Susbielles. Se trata del titular del Ente Zona Franca del distrito, Santiago Mandolesi Burgos.

Entre Juntos team halcón, se destaca la presencia del ex diputado y armador de María Eugenia Vidal, Alex Campbell, quien estará en la lista comandada por la referente de Adelante Buenos Aires en la seción, Nerina Neuman. La dirigente Luz Bambaci, de Emilio Monzó; Pablo Romera, mano derecha de quien todavía es intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay; y Raúl Reyes, jefe comunal de Coronel Dorrego, también serán parte de la lista.

Por el lado de la fuerza que responde a Rodríguez Larreta, la nómina tendrá al frente a Karina García, una dirigente de Avanza Libertad, la fuerza liderada por José Luis Espert. García fue candidata a diputada nacional en 2021 por el liberalismo y no logró acceder a la banca.

La séptima sección, el centro de la provincia, pondrá en juego el puesto de seis diputados provinciales, la mitad responden al oficialismo y la otra mitad a la oposición. La decisión de Unión por la Patria fue no apostar por la renovación de su actual presidente del bloque, el olavarriense César Valicenti, de La Cámpora, y en su lugar irá la concejala del mismo distrito, Mercedes Landívar, quien es la esposa de Valicenti. Se suman a la lista Ricardo Lissalde, titular de Autopistas Buenos Aires y hombre de Sergio Massa, y el ex intendente de Roque Perez, Juan Carlos ‘Chinchu’ Gasparini.

En la facción liderada por Santilli, la apuesta es Martín Endere, joven concejal que responde a intendente de Olavarría, Ezequiel Galli. Será secundado por Elisa Abella, hermana del jefe comunal de Campana, Sebastián Abella y el tercer lugar es de Evolución, el ala radical de Martín Lousteau, a través de Pablo Yanibelli.

Bullrich decidió que la cabeza de la lista esté en manos de la fuerza de Abad. La legisladora Alejandra Lordén, de Saladillo, irá por la reelección al frente de la nómina en su sección y estará acompañada por Marcelo Di Maggio, dirigente que responde a Emilio Monzó, y María Cristina Quibus del PRO.

Agustín Romo será quien comande las fuerzas de Milei hacia la Legislatura desde la séptima. “No puedo esperar a leer todos los llantos de las flequillo de escoba cuando gane Milei. Y cuando reelija en 2027 después de haber arreglado la economía y tengamos mayoría les vamos a derogar el aborto”, tuiteó hace unos meses el referente libertario.

En la Octava, la región capital, donde se renuevan senadores, los tres que ostenta la sección se ponen en juego. Dos de ellos responden a la oposición y uno al oficialismo aunque ninguno de los actuales legisladores irá por la renovación. La lista de unidad entre Julio Alak y La Cámpora para La Plata llevará como candidatos a Florencia Saintout, el sindicalista Pedro Borgini y la concejala platense Sabrina Bastida.

Por el bando larretista, Marcelo “Chubi” Leguizamón, el actual secretario de Gobierno de Julio Garro encabezará la nómina, acompañado por Lorena Tetaz, hermana del diputado nacional Martín Tetaz. Desde las filas de Bullrich, el ex fiscal Marcelo Romero estará al frente de la lista y, en segundo lugar, la dirigente radical Silvia Conti.

Milei también tendrá candidato para disputar el puesto de senador platense y el elegido es Juan Osaba, publicista y ex titular del Ente Municipal para la Actividad Turística.