Hoy juega Boca por la Liga Profesional, mientras que Racing y Lanús serán protagonistas en las Copas. Argentina vuelve a jugar por las Eliminatorias femeninas y hay una programación cargadísima de futbol internacional.
Torneo Clausura
La Liga Profesional se pone al día con otro partido pendiente:
Lunes
16.00: Barracas Central vs Boca
Copa Libertadores
Racing juega la revancha, luego de la caída 1 a 0 en Brasil:
Miércoles
21.30: Racing vs Flamengo
Copa Sudamericana
En el caso de Lanús, busca una victoria después del empate 2 a 2 en la ida:
Jueves
19.00: Lanús vs Universidad de Chile
Liga de Naciones
Después del 3 a 1 contra Paraguay, la Selección femenina de fútbol juega la 2da fecha de las Eliminatorias al Mundial 2027:
Martes
18.00: Uruguay vs Argentina
La Liga
El equipo de Diego Simeone cierra la fecha 10 en España:
Lunes
17.00: Real Betis vs Atlético Madrid
Serie A
Esta semana comienza la jornada número 9 de la liga italiana:
Martes
14.30: Lecce vs Napoli
16.45: Atalanta vs Milan
Miércoles
14.30: Como ca Hellas Verona
14.30: Juventus vs Udinese
14.30: Roma vs Parma
16.45: Inter vs Fiorentina
16.45: Bologna vs Torino
16.45: Genoa vs Cremonese
Jueves
14.30: Cagliari vs Sassuolo
16.45: Pisa vs Lazio