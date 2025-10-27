Hoy juega Boca por la Liga Profesional, mientras que Racing y Lanús serán protagonistas en las Copas. Argentina vuelve a jugar por las Eliminatorias femeninas y hay una programación cargadísima de futbol internacional.

Torneo Clausura

La Liga Profesional se pone al día con otro partido pendiente:

Lunes

16.00: Barracas Central vs Boca

Copa Libertadores

Racing juega la revancha, luego de la caída 1 a 0 en Brasil:

Miércoles

21.30: Racing vs Flamengo

Copa Sudamericana

En el caso de Lanús, busca una victoria después del empate 2 a 2 en la ida:

Jueves

19.00: Lanús vs Universidad de Chile

Liga de Naciones

Después del 3 a 1 contra Paraguay, la Selección femenina de fútbol juega la 2da fecha de las Eliminatorias al Mundial 2027:

Martes

18.00: Uruguay vs Argentina

La Liga

El equipo de Diego Simeone cierra la fecha 10 en España:

Lunes

17.00: Real Betis vs Atlético Madrid

Serie A

Esta semana comienza la jornada número 9 de la liga italiana:

Martes

14.30: Lecce vs Napoli

16.45: Atalanta vs Milan

Miércoles

14.30: Como ca Hellas Verona

14.30: Juventus vs Udinese

14.30: Roma vs Parma

16.45: Inter vs Fiorentina

16.45: Bologna vs Torino

16.45: Genoa vs Cremonese

Jueves

14.30: Cagliari vs Sassuolo

16.45: Pisa vs Lazio