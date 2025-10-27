“Cuando en 2027 la Argentina no pueda más, como inexorablemente sucederá, recurrirán otra vez a la infalible receta de un gobierno popular”, dijo este lunes Víctor Hugo Morales al analizar lo que dejaron las elecciones legislativas del domingo. En su editorial por la 750 explicó que las urnas dejaron un panorama similar al que hubo con Mauricio Macri en 2017 por qué millones de personas votaron a favor de políticas que no harán otra cosa que empujarlos hacia una peor calidad de vida.

El editorial de Víctor Hugo Morales

En 2017 Mauricio Macri tiñó de amarillo el país con el 41,75 por ciento de los votos. Con el 40,68 por ciento, un punto menos, Milei lo ha teñido de violeta. Macri ganó 13 provincias y Milei tres más. Macri prometió en su discurso un gobierno de 20 años. Dos años más lo llevaron a Macri, como debe suceder con Milei, a destrozar al país.

Macri ya había pedido plata al Fondo y a los privados. Hambreaba y actuaba contra jubilados y docentes. Pero ganó holgadamente. Cuando llegó la elección presidencial, su derrota fue un alivio para un país devastado. La desesperación había sido más fuerte que el mensaje mafioso de Clarín y el accionar de Estados Unidos dándole plata para que se mantuviera. Las circunstancias se parecen.

Analizamos los números de las elecciones y no a la democracia. La batalla cultural hace rato fue ganada por los que no pueden aceptarla. Los perdedores, acurrucados en el vaivén de las votaciones, buscan las explicaciones a través de la autocrítica. La dolorosa realidad es que el poder de la mafia mediática demolió los valores de la política hasta llevar a la Argentina a la condición de país humillado por los Estados Unidos, partícipe brutal y descarado de las legislativas. El golpe de Estado con plata funcionó mejor que los viejos tiempos de agitar cuarteles.

Hace falta que los neoliberales profundicen su receta de hambre y muerte para que el cuerpo social enfermo se libere un rato de las artimañas de mafias como Clarín y los poderes económicos internacionales. Cuando en 2027 la Argentina no pueda más, como inexorablemente sucederá, recurrirán otra vez a la infalible receta de un gobierno popular.

Hay medio país que considera inaceptable votar a los estigmatizados, a los proscriptos. Conoce las mentiras, las ve, pero no puede apartarse de la información que le entró por los poros durante los años de tapas y zócalos devastadores. Solo la más imperiosa necesidad, la que lo acuciará en 2027, puede con AEA, SRA, UIA, AmCham y la embajada de Estados Unidos.

Más de nueve millones de argentinos votaron en contra de los compatriotas discapacitados, de la educación y la salud. Nueve millones asistieron con agrado a la conversión en colonia de su propio país. La victoria de Trump desde los Estados Unidos es la mayor indignidad sufrida por el país. Ni la derrota en una guerra podría ser peor. Alexander Haig o Scott Bessent, secretarios de Estado, fueron artífices a su manera, representando a personajes atroces como Reagan y Trump. Solo la demasía de pobreza extrema sacude a las clases medias bajas. A eso se llega siempre con el neoliberalismo. Es cuestión de esperarlos.

El triunfo de Milei y la derrota del pueblo argentino son celebradas en Estados Unidos como una victoria republicana. Trump puede exhibir al interior de su país una demostración de conocimiento de la geopolítica que aplasta. Si tenés un país que se te ofrece, anexalo. “Americanos, también es hacer grande a América la colonización, la esclavitud, la creación de la estrella 51, que pague diezmos, nos entregue su producción básica y nosotros se la vendamos luego manufacturada. Queremos su petróleo, los minerales y las cosechas al precio que nos beneficie como competidores. ¿Qué otra manera más amable hay para lograrlo que manejar sus elecciones?”.

Con dos mil millones, en una semana, paramos el dólar y nos quedamos con la Argentina. ¿Alguien lo hizo mejor? Tiene razón. Ni Trump pudo pensar antes que la jugada le saldría tan perfecta. Ni la mafia de Clarín, que está pasmada, porque en realidad querían ganar, pero la holgura de la imposición de Milei lo hace menos manejable, al menos por un rato.

Macri ayer y Milei hoy se jactan de victorias incuestionables. Como Macri, Milei tiene dos años para completar la destrucción del país. Casi diez millones votaron a favor de la reforma laboral y la previsional. Millones votaron en contra de sus intereses en nombre de principios que no tienen. Porque no podrán decir en serio que son partidarios de la corrupción de Andis, de Libra, de los narcos. Que hay algo de la moral y la ética de Milei que les provoque el deseo de pertenecerle. El día amaneció bien gris, muy antiperonista. Pero siempre habrá sol, aunque ahora sea imposible verlo.