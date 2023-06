Lali Espósito se volvió viral con un video que subió a TikTok en el que se grabó probando un producto que compró en Suiza durante su gira por Europa, al que calificó de "bastante bizarro". Se trata de mate frío en lata -de la marca "El Tony"-, que mezcla el sabor a mate "original" con saborizados, como menta y jengibre.

"Estoy en Suiza, fui a un supermercado y encontré algo bastante bizarro y lo voy a probar acá con ustedes porque vi que esto se hace en TikTok", contó la artista en el video donde prueba tres variedades del producto.

"Esto dice que es mate y como verán hay como un gaucho de dibujo, así que flashean que es mate argentino esto", señaló la intérprete de "Disciplina". "Vamos a ver qué creen que es el mate en Suiza. Ya que sea frío, es raro todo", agregó.



Primero probó la lata de "mate original",y entre risas exclamó que el gusto era "rarísimo". Después siguió con la lata de mate con menta, y comentó: "Ya no es tán simplón esto...". Si bien al principio no le gustó, después cambió de opinión. "Pará, no es tan feo... Estoy impactada con este producto, ¿compramos para llevar?", e insistió con que "empieza muy feo, pero dale dos tragos, dale una oportunidad".

Por último, tomó la gaseosa con gusto a mate y jengibre. "Este para mí es el más polémico de todos, podríamos decir", opinó la cantante, pero le pasó lo mismo que con la anterior: "Es fuerte. Al segundo trago como que mejora todo", concluyó.

Su video en TikTok acumula más de 700 mil "me gusta" y comentarios. "De 'no me gusta' a 'Compramos para llevar?' en dos segundos jajajaj"; "Tereré en lata"; "Sos la persona más graciosa del universo", fueron algunas de las respuestas de los usuarios.

Lata de mate frío con jengibre de la marca "El Tony". (Imagen: @el_tony_mate

El mate en lata que probó Lali es un producto de la marca suiza "El Tony" que, según indica en su web, utiliza yerba mate procesada de su propia fábrica ubicada en la provincia de Misiones. La bebida es elaborada por un equipo interdisciplinario de Suiza, Europa y Argentina para la empresa intelligentfood Schweiz AG.



Según explican, se prepara con ingredientes naturales, que van desde yerba mate, azúcar orgánica de caña, limón, guaraná, jengibre y menta, y es "100% vegano".