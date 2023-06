ESTRENO: MARIQUITA SANCHEZ DE NADIE

Este viernes estrena el espectáculo unipersonal basado en el cuento "Mariquita Sánchez" del libro "Pollera Pantalón, cuentos de género" de Paula Jiménez España: una recreación, con el carisma y la entrega de Rafaela Gamba, de un suceso ficcional en uno de los días claves en la historia de Mariquita Sánchez mientras se prepara para entonar por primera vez las estrofas del Himno Nacional, momento en el que recibe una visita por demás inesperada: Lucía Thompson. El encuentro entre ambas producirá que tiemble la mismísima tierra patria, poniendo en riesgo el destino que la propia Mariquita creía tener escrito. Una obra que narra una experiencia intimista e invita a recorrer la revolución interna de los instintos y las fantasías eróticas y sexuales. Viernes 30 de junio a las 22 en el Teatro Polonia, Fitz Roy 1477.

LA AURORA EN TOLE TOLE

Vuelve a CABA con tres únicas funciones la obra unipersonal producida por la Compañía Teatro Casero radicada en la Comarca Andina. Escrita y protagonizada por Darío Levin con dirección de Kevin Orellanes, la pieza se desarrolla alrededor de Aurora, una travesti que, cansada del maltrato de los habitantes de su pueblo, decide emprender un viaje en busca de nuevos horizontes cuando la providencia le abre caminos que la llevan a reinventarse, algunos marcados por el milagro, otros por la justicia y otros por lo desconocido. Inspirada en hechos reales. Sábados 1 de julio a las 21 en Espacio Tole Tole, Pasteur 683.

FIESTAS

Fiesta Plop! Este viernes se viene una nueva edición de la fiesta queer porteña con un especial bajo el agua: "La Sirenita", para recrear los momentos cumbre de la película con un mar de hitazos pop, tragos, comidas y mucho color. Viernes 30 de junio a las 23:59 en Teatro Vórterix, Av. Federico Lacroze y Av. Álvarez Thomas.

Pachamama cósmica. Nueva fecha de la fiesta en donde la música de raíz se fusiona con sonidos contemporáneos, tambores ancestrales, pistas electrónicas y géneros urbanos, cruzados con el baile y el goce colectivo. Participan Nación Ekeko, Villa Diamante, Chancha Via Circuito y Fauna, entre otrxs. Jueves 6 de julio a las 19 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

RECITALES

El Club Audiovisual + Pupy Nagle. Se presentan en vivo en un concierto dado en el marco de las actividades de "Nos mueve el orgullo" dentro de "Suban", el ciclo del Centro Cultural Kirchner dedicado a difundir las voces emergentes de la música y la poesía argentinas enfocadas en propuestas disidentes, alternativas o disruptivas. Entrada gratuita. Viernes 30 de junio a las 19:30 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

ONLINE

Pablo y las Letras: Bardo. Estrenó en redes el videoclip de "Bardo", colaboración entre Pablo D'Elía con Franivv, dirigido por Los Hermanos Quintana, que representa un corte del primer álbum de Pablo D'Elía titulado "Nada de amor", también disponible en todas las plataformas digitales. Un compendio de canciones pop realizadas a partir de la experiencia de crecer siendo un varón que ama a otros varones, sumado a los desafíos y las vicisitudes de vivir la diversidad sexual en la Ciudad de Buenos Aires. Se puede ver y escuchar en YouTube: Pablo y las Letras

FAN. Ya se encuentra en las redes de Casa Brandon la nueva entrega del ciclo destinado a homenajear a artistas queer. En esta edición, se puede ver y escuchar la versión de “Les and Ray” por Mana Isla. Disponible en YouTube: Brandon Tevé

TEATRO

Diosa. Escrita por Ámbar Vega y Paula Baró, vuelve la obra que plantea una autobiografía de Ámbar Vega, quien en su casa construye un paraíso propio en el cual despatologiza su identidad trans, invitando al público a generar un espacio compartido y singular en donde lo personal se vuelve político, polifónico, universal e histórico. Miércoles 5 de julio a las 20 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Hijo del campo. Última función de la obra teatral escrita, dirigida y protagonizada por Martín Marcou con música en vivo de Carolina Curci: un tiempo de esquila que señala el monótono verano patagónico, en donde puertas adentro habita una gran soledad en el interior de un gaucho queer. Viernes 30 de junio a las 21 en el Espacio Tole Tole, Pasteur 683.

Nos hicimos la peli. Nueva función de la experiencia escénica en la que se recrean escenas icónicas de la historia del cine, con el único objetivo de cumplir el sueño de filmar la película propia, creada por Pablito No Clavó Nada, la compañía de creadorxs escénicos dirigida por Braian Alonso que nace en 2013 como espacio para pensar y crear nuevos mundos, afectos y modos de relacionarse con lo existente. Domingo 2 de julio a las 18 en la sala Villa Villa del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

FERIAS

Fotografía: fanzines, prints y fotolibros. Con la participación de más de 50 artistas vuelve la feria en el marco de los once años de la Santa Usina de Fotografía, el colectivo que produce fanzines, fotolibros, fotos y posters de la comunidad de estudiantes y docentes de la escuela. Habrá un DJ Set especial para bailar entre las imágenes. Sábado 1 de julio desde las 15 en el Paseo del Tilo del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

CINE

Cine en Osos. El Club de Osos de Buenos Aires invita a sus proyecciones gratuitas en pantalla grande un viernes por medio y abiertas a toda la comunidad. En esta próxima función tiene lugar la proyección de "Before Stonewall - The making of a Gay & Lesbian Community". Viernes 30 de junio a las 19:30 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1662.

5º Encuentro de Video. Nueva edición de la megaproyección de obras de videoarte, cine experimental, videoperformances y mucho más, con la participación de Colectivo Cuadra, Andrea Aguía, Paola Correa y Gustavo Gutiérrez, Laura Kuperman, Mariana Pozo, Gil Padrino y muches más. Sábado 1 de julio de 18 a 21 en Umbral, Espacio de Arte, Av. Díaz Vélez 3980.

MUESTRAS

Las herramientas existen en los gestos de aquello que vuelven posible. Inauguró la Parte II de la muestra colectiva que reúne los trabajos gráficos de siete colectivas del campo de la gráfica de distintas ciudades argentinas y una de Montevideo, Uruguay. Mediante una perspectiva transfeminista se abordan problemáticas socio-medioambientales, sexogenéricas, políticas de edición y activismos anticarcelarios. Participan Taller flotante, Isla invisible, Expediciones a Puerto Piojo, Mujeres públicas, Fábrica de Estampas - La mancha liberada, Microutopías y Tercera Persona. Se puede visitar de miércoles a domingo de 14 a 20 en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525.

TALLERES

Taller de escritura con la Menstrual. Abiertas las inscripciones para el taller de escritura experimental coordinado por la escritora Naty Menstrual. Un espacio abierto para volar, soñar, crear mundos, ser serpiente, lobo o mariposa. Toda la información e inscripciones por Inbox de Instagram: @natymenstrual

Diálogos sobre Feminismos del Abya Yala. Se encuentran vigentes las inscripciones al nuevo taller sobre los debates de los feminismos plurinacionales, populares, territoriales y antirracistas coordinado por Claudia Korol. Encuentros presenciales los jueves 6, 13, 20 y 27 de julio de 17 a 20 en el Centro Cultural Tierra Violeta, México 602. Más información e inscripciones en Instagram: @cctierravioleta

Pensar una biblioteca de literatura infantil y juvenil con perspectiva de género. Encuentro presencial que comienza a las 15 con la charla "El libro-álbum y la perspectiva de género en la literatura infantil y juvenil". A las 16, el taller "Mesa de libros: pensar una biblioteca de literatura infantil y juvenil con perspectiva de género" y a las 17: "Narraciones diversas para infancias diversas". Habrá muestra de libros y merienda para compartir. Entrada gratuita. Sábado 1 de julio de 15 a 18 en Centro Cultural Tierra Violeta, México 602.

CURSOS

Ciencia y Feminismo. Nivel 1 de Ciencia y Feminismo a cargo de Diana Maffía y Danila Suárez Tomé. El curso es 100% online sin días ni horarios fijos y se compone de cuatro clases escritas con criterio pedagógico y con recursos bibliográficos y audiovisuales, introduciendo a les participantes al campo de estudios de la epistemología feminista, la historia feminista de la ciencia y la sociología feminista de la ciencia. Comienza el 3 de julio. Más información e inscripciones en ecofeminita.com

CONVOCATORIAS

Carteles en Lucha. Continúa abierta la convocatoria del colectivo Arte Callejero Latinoamérica en miras de la exposición “Carteles en Lucha”, a realizarse en el Museo Comunitario Isla Maciel en Buenos Aires del 2 al 17 de septiembre de 2023. Dirigida a residentes de Latinoamérica que deseen formar parte de la exposición y ser pegados sus carteles en diferentes ciudades de Argentina. La temática es "Luchas sociales en Latinoamérica” y hay tiempo de inscribirse hasta el 20 de agosto. Consultas por datos de envío y puntos de recepción a [email protected]