El nombre de Gabriel Berard, jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó a estar sobre la mesa en el juicio por el crimen de Lucas González. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°25, a cargo del debate, remitió a la Fiscalía de Instrucción los alegatos de los abogados defensores de dos de los acusados por el encubrimiento del crimen que este martes aseguraron que el jefe de la fuerza porteña estaba al tanto de las acciones de los policías imputados. Una de las defensas incluso afirmó que, dos meses después del crimen, la jefatura policial les informó en una reunión que no podían ayudarlos porque consideraban al caso como un "tema político" que no querían "que llegue a nosotros”. La decisión del Tribunal obedeció al pedido del fiscal de juicio, Guillermo Pérez de la Fuente, y de la querella encabezada por Gregorio Dalbón, que también adelantó que solicitará la detención y la indagatoria de Berard.

"¿En serio vamos a creer que el jefe de la Policía no sabía nada?" La pregunta no la hizo el fiscal ni el abogado querellante. Salió de la boca de uno de los abogados defensores. Se trata de Augusto Nino Arena, que representa al principal Héctor Cuevas, el hombre que en su reciente declaración dijo que fue el oficial Gabriel Isassi, bajo la orden del subcomisario de brigadas Roberto Inca, quien plantó en el auto en el que Lucas fue asesinado el arma de juguete con el que los agentes intentaron sostener la versión falsa de un enfrentamiento armado tras el asesinato del chico de 17 años.



El abogado se refirió también a los altos mandos de la Comuna N°4 que arribaron al lugar: dos subcomisarios y cuatro comisarios, uno de ellos, Daniel Santana, máximo responsable de las dependencias de la comuna. Sobre ellos, acusados de haber armado la trama de encubrimiento en la esquina de Alvarado y Perdriel, en la que detuvieron a los amigos de Lucas, aseguró que "un oficial jefe que llega al lugar no toma ninguna decisión si no la comunica a sus superiores". Arena volvió así a repetir su pregunta: "¿Realmente ustedes creen que el jefe de Policía no sabía lo que pasó ahí?".

Pero el abogado de Cuevas no fue el único defensor que cargó sobre Berard. La defensa del oficial Ángel Arévalos fue aún más allá y relató detalles sobre una reunión que, según ellos, ocurrió dos meses después del asesinato. "Un familiar de un oficial de los detenidos logró que las autoridades de la Policía de la Ciudad nos recibieran en febrero de 2022. El jefe de Policía y una persona que dijo ser el subjefe nos dijeron: 'nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque este es un tema político y no queremos que llegue a nosotros'", aseguró la abogada Natalia Arévalos, además hermana del oficial imputado.

"Si está afirmando eso es porque sabe quiénes son responsables de todo esto y la madre de Lucas merece saber la verdad, saber quiénes son los verdaderos encubridores. No lo son los oficiales de menor jerarquía, esto viene de más arriba", aseguró la mujer con la voz entrecortada. El oficial Arévalos fue uno de los primeros en llegar a Alvarado y Perdriel en su moto y está acusado de haber esposado a los amigos de Lucas. Su defensa asegura, sin embargo, que él no esposó a nadie y que "simplemente hizo el perímetro" bajo las órdenes de Cuevas, su superior, por lo que este martes pidieron su absolución.

Luego de lo expresado por Arena y Arévalos, el fiscal de juicio Pérez de la Fuente pidió la palabra y solicitó extraer esos testimonios "de manera inmediata" para "remitirlos al Juzgado de Instrucción y a la Fiscalía para que procedan de la forma que estimen conveniente". "Arena dijo que el jefe sabía y he oído a Arévalos decir que les dijeron que no querían que llegaran hasta ellos, por lo que corresponde poner en conocimiento al fiscal", dijo Pérez de la Fuente, en un pedido que fue apoyado por Dalbón. El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°25, Hugo Navarro, respondió afirmativamente al pedido y ordenó remitir "en el día de la fecha" lo expresado por los abogados a la Fiscalía de Leonel Gómez Barbella, a cargo de la instrucción de la causa.

Antes del inicio de la audiencia, Dalbón ya había adelantado que pediría la detención y la indagatoria del jefe policial. "Considero que no podía estar ajeno al operativo de seguridad del día en que mataron a Lucas", aseguró el abogado de la familia del chico, apoyado, entre otros puntos, en la dimensión del operativo, con más de cien policías, y en la participación imputada en el encubrimiento a los altos jefes de la Comuna N°4.

Más pedidos de absolución

La primera audiencia de alegatos de las defensas comenzó pasadas las 10.20 de la mañana con la palabra de Ignacio Palazuelo, abogado del subcomisario Ramón Chocobar y de los oficiales Jonathan Martínez y Daniel Espinosa, todos de la Comisaría 4D de Barracas, también imputados por el encubrimiento del crimen. Palazuelos comenzó asegurando que el "hecho uno", es decir el asesinato de Lucas, está "probado" y lo calificó como "aberrante y horroroso". Sobre la segunda escena, la del encubrimiento, dijo sin embargo que Chocobar, Martínez y Espinosa "concurrieron al lugar pensando que iban a un enfrentamiento armado con delincuentes" debido a la modulación inicial del oficial Isassi que, según el abogado, "era creíble para todos los que la escucharon".

"¿A quién querían engañar con esas modulaciones? A sus propios compañeros. Seguramente luego se lo dijeron a Inca, y fue Inca y no otro el que autoriza o da la orden de que pongan el arma", aseguró Palazuelo, endilgando así la responsabilidad el encubrimiento al trabajo de brigadas, división a la que no pertenecen sus defendidos. "Lo hicieron los de la brigada porque no tenían otra opción para intentar cubrir el delito que ellos mismos habían cometido", afirmó el abogado, que también pidió la absolución de los tres acusados.

El juicio continuará este jueves a las 9 de la mañana con los alegatos de las defensas del comisario inspector Santana y del comisario Fabián Alberto Du Santos, de la 4D. También alegarán los abogados de los dos jefes de la División de Brigadas, el comisario Juan Horacio Romero y el subcomisario Inca. Todos son juzgados por el encubrimiento del crimen y la detención ilegal de los chicos.

El cronograma establece que el martes próximo sea el turno de la defensa de los principales imputados en la causa: Isassi, Fabián López y Juan José Nieva, los tres integrantes de la Brigada N° 6 acusada del asesinato de Lucas. Se espera que los alegatos finalicen el jueves próximo con la defensa del oficial Sebastián Baidón, mientras que la sentencia está estipulada, en principio, para la semana del 11 de julio.