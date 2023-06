El precandidato a jefe de gobierno porteño de Juntos por el Cambio Jorge Macri sumó un nuevo pedido de impugnación ante el Tribunal Electoral. El empresario teatral Nito Artaza realizó la presentación este martes con los mismo argumentos con los que lo había hecho la precandidata del Frente de Izquierda Vanina Biassi, respecto del incumplimiento del artículo 97 de la Constitución de la Ciudad, que indica que para acceder al máximo cargo el postulante debe ser nacido o haber vivido los últimos cinco años en suelo porteño.

"Es muy importante respetar la Constitución. Los ciudadanos quieren que desde arriba les demos el ejemplo. Queremos que cumplan con la ley y no se está cumpliendo", sostuvo Artaza a mediados de mayo, cuando hizo la primera presentación ante el Tribunal Electoral porteño. Entonces, Artaza era precandidato por Cambio Popular, luego fue presentado como precandidato en la interna de Unión por la Patria y, finalmente, desistió para dejar la candidatura en soledad de Leandro Santoro.

Mientras tanto, el Tribunal de la Ciudad continúa sosteniendo la candidatura de Macri, por lo que Artaza decidió presentar el pedido formal de impugnación, sin descartar acudir a la Corte Suprema. "Hace un mes atrás para evitar incertidumbre en la elección de CABA, hicimos una presentación en el tribunal electoral por la candidatura del Sr. Jorge Macri. Hoy, continuando naturalmente con ese criterio, presentamos la impugnación en el tribunal electoral", explicó en sus redes.

Por su parte, la precandidata a jefa de gobierno por el Frente de Izquierda sostuvo también que "Macri no cumple con los requisitos para presentarse en la Ciudad de Buenos Aires. Su salto de ser intendente de Vicente López a candidato a jefe de gobierno en CABA es completamente ilegal y una trampa inadmisible".

El primo del ex presidente Mauricio Macri dice estar tranquilo y con los papeles en orden para su presentación como candidato, cuando hace menos de un mes que el Concejo Deliberante de Vicente López, al otro lado de la General Paz, le aceptó su renuncia como intendente. El argumento del candidato del PRO para la interna en la Ciudad es que tiene "41 años vividos en la Ciudad" y que las impugnaciones son presentadas por "los mismos que hacen la mayoría de los piquetes más violentos en la Ciudad".



"De la simple lectura del recorrido político realizado por el Sr. Jorge Macri surge que mal puede pretender representar a un electorado que solo comenzó a conocer y comprometerse hace unos meses o pretender suplir la exigencia legal con interpretaciones que no hacen más que desvirtuar su letra. Es claro que, para ser electo como intendente en el año 2011, en el año 2015 y en el año 2019 debía ser vecino del distrito, con domicilio en el mismo", sostiene la presentación de Artaza sobre el incumplimiento del artículo 97 de la Constitución de la Ciudad, que exige ser nacido en la ciudad autónoma o tener domicilio en los últimos cinco años.

Y sentencia: "Este juego de cambios de domicilios no lleva la seriedad republicana que debe observarse para llegar a los altos cargos electivos".

Las dudas sobre la validez de la postulación de Macri no es solo cuestionada desde la oposición. Dos mesas atrás, era agitada por los aliados de la Coalición Cívica hasta hace poco, cuando el PRO aún no había definido un único candidato y Elisa Carrió respaldaba al ministro de Salud, Fernán Quirós, sobre el primo del ex presidente. En marzo, el legislador de la Coalición Cívica Facundo del Gaiso publicó un tuit en el que exigía: "Esta situación se tiene que aclarar rápidamente para despejar dudas sobre la posibilidad de competir en la Ciudad sin riesgos de impugnación".

Del Gaiso, hombre cercano a Carrió, compartió un video que se viralizó en el que el propio ex intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense cuestionaba el salto de Diego Santilli, entonces vicejefe de gobierno porteño, a candidato por la provincia de Buenos Aires en las legislativas de 2021.

"¿Qué dirían si yo quisiera ser candidato en CABA?. Sonaría, por lo menos, raro. Extraño. No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta de querer cruzar candidatos. A esta altura me suena a un capricho", decía Macri sobre la decisión que había tomado Horacio Rodríguez Larreta de postular a Santilli en territorio controlado por el ex intendente de Vicente López. Luego, Macri acordaría con Larreta saltar a la Ciudad como ministro de gobierno y limaría las asperezas.