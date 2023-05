El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que tres encuestadoras definirán la puja que mantiene con Fernán Quirós para ver cuál de los dos será el candidato del PRO para gobernar la Ciudad de Buenos Aires. La cuestión -estimó- debería estar resuelta “a más tardar la semana que viene”. Mientras tanto, el también precandidato porteño Nito Artaza anunció que presentará una impugnación a la postulación de Macri.



“Lo que se ha decidido es tener tres encuestadoras de las más serias, en las que confiamos y que vienen midiendo habitualmente la Ciudad, porque eso te da tranquilidad, que no va a haber cambios bruscos”, explicó Jorge Macri la metodología acordada para dirimir la interna del PRO en CABA. Esa decisión fue parte del acuerdo alcanzado por los precandidatos presidenciales del partido, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, quienes pactaronn que en la Ciudad habrá un solo postulante del PRO para las PASO.

“Creo que deberíamos tratar de tener un acuerdo a más tardar la semana que viene, ya va siendo tiempo”, estimó Macri.

“A mí me parece que investigaciones hay un montón, las encuestas en Ciudad de Buenos Aires se hacen bastante rápido. En este momento debe haber alguien haciendo una encuesta seguramente. Trataría de, si podemos lograrlo, que sea la semana que viene para no hacerlo mucho más largo”, agregó el aspirante a suceder a Larreta.

Jorge Macri confía en imponerse sobre Quirós en los sondeos. “No me imagino que vayan a cambiar mucho en las próximas semanas a lo que se venía dando, con lo cual estoy tranquilo desde el punto de vista de los números”.

"No está a derecho"



El precandidato a jefe de gobierno porteño por el partido Cambio Popular, Nito Artaza, anunció que presentará una impugnación en "el Juzgado Electoral de la Ciudad o en la Junta Nacional Electoral" para que defina si el ministro Macri puede efectivamente competir por la titularidad del Ejecutivo del distrito. "No está conforme a derecho", avisó Artaza.

"Estamos haciendo una presentación de acción declarativa de certeza. Una figura jurídica, en la cual el Juzgado Electoral de la Ciudad o la Junta Nacional Electoral debe decidir si es o no constitucional que se presente un candidato que no es natural de la ciudad", detalló.



El exsenador recordó que el precandidato del PRO "no nació en la Ciudad de Buenos Aires como exige la Constitución porteña" y además "certificó domicilio en Vicente López donde es intendente con goce de licencia". "No es ético y no se le puede proponer a la gente esta situación, es casi faltarle el respeto al electorado", remarcó.

Destacó su voluntad de "terminar con esta incertidumbre y ser muchos mas transparentes" y agregó que por ese motivo es que hace "esta presentación judicial ahora, cuando están hablando de dirimir candidaturas dentro del PRO, porque la candidatura de Jorge Macri no está conforme a derecho. "Estamos viendo en otras provincias donde faltando tres días para los comicios se suspenden elecciones, se impugnan candidatos, eso no debería ocurrir en la Ciudad", resumió.