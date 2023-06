La Policía de Jujuy amedrentó otra vez a manifestantes en los cortes de ruta. Por segundo día un grupo de Infantería rodeó a campesinos, docentes, trabajadores y gauchos que permanecían en el corte de ruta nacional 66, a la altura de la Finca El Pongo, en rechazo a la reforma de la Constitución provincial.

Durante la mañana policías de calle y de Infantería y la Caballería estuvieron formando una valla humana para que las y los manifestantes no pudieran ingresar a la ruta.

En las primeras horas de la tarde, las personas que se manifestaban empezaron a recibir mensajes que volvían camionetas con cuerpos de Infantería para reprimir y desalojar el corte de ruta.

A pesar de esos mensajes, cerca las 16 horas se retomó el corte de la ruta, permitiendo el paso de los vehículos cada 30 minutos, modalidad acordada con la Gendarmería Nacional. “Tenemos derecho a manifestarnos y también que la gente circule. No estamos haciendo un corte total, es un corte parcial. Vamos a definir en asamblea sobre la permanencia”, comentó Margarita, una trabajadora rural.

Según el relato de las y los manifestantes, la situación durante el día fue tensa. “Durante la mañana nos tenían rodeados apuntando con armas" y con policías a caballo "en una situación que (hacía pensar que) ya nos reprimían. Cada vez que nos levantábamos para marchar con nuestros carteles y banderas, ellos se ponían en guardia para amedrentarnos", contó un agricultor que solo se presentó con su nombre de pila, Mario. "Decidimos quedarnos, agricultores, productores, docentes, vecinos, indígenas, alumnos, niños y niñas, a modo de protesta. Decimos no a la reforma de la Constitución" porque una ley de esta naturaleza "tiene que ser para dar más derecho, no para quitar", sostuvo. En cuanto a la presencia de la Policía de la provincia, el agricultor recordó que la protesta está "en territorio federal (la ruta nacional) y la Gendarmería tiene voluntad de dialogar y acordamos los cortes. Cuando pasamos con los compañeros a la ruta lo hicimos pacíficamente y es firme el reclamo del no a la reforma que nos quita independencia”.

Que Morales no olvide

Edgardo Arrueta, gaucho y productor rural de la zona de El Pongo, expresó en una conferencia de la recién constituida Multisectorial para resistir la cuestionada reforma "inconstitucional" que impulsó el gobernador Gerardo Morales: “la reforma nos afecta un montón" porque "sacan la ley veinteañal, y ¿dónde quedamos nosotros (las personas que no tienen títulos de propiedad de las tierras en las que siempre han vivido)? Somos tercera, cuarta generación que vivimos en esa tierra. Nosotros damos trabajo, y no se olvide Morales que más de 700 familias lo votamos y nos dijo que nos iba a ayudar. Hoy por la plantación de marihuana (en Finca El Pongo) les llegan órdenes de desalojo a los compañeros. ¿A dónde vamos a ir? Por eso decimos no a la reforma. Ojalá Dios y la patria hagan justicia. Pedimos al pueblo que nos ayude, que no tengan miedo, salgan a pelear por nuestra patria”.

Por otro lado, productores rurales criollos e integrantes de la comunidad Aborigen Kolla Suyo Marka de El Pongo, en jurisdicción de Perico, dirigieron una carta abierta al presidente Alberto Fernández pidiendo la "urgente intervención federal" y que "se declare inconstitucional" la reforma de la Constitución de Jujuy, "para que cesen de oprimir, reprimir y desalojarnos de nuestras tierras donde vivimos y producimos alimentos básicos de la canasta familiar, con nuestro esfuerzo cotidiano diario y permanente, así logramos potenciar la economía popular de Jujuy y el país".

"Rechazamos y repudiamos enérgicamente en su totalidad la nueva Reforma Constitucional Parcial de Morales, sin consulta previa e informada, juramentada el 20 de junio del 2023, que viola nuestros derechos de la Constitución Nacional y los tratados Internacionales”, afirmaron en la carta, en la que advirtieron que de mantenerse esta situación, quedarán "a la deriva más de 300 familias: de agricultura familiar, indígenas, campesinos y criollos, enajenados y desamparados por el estado provincial y nacional".

Al atardecer de ayer la Policía volvió al corte y los manifestantes marcharon a la plaza central de Perico, aunque anunciaron que volverán al corte de ruta a pesar de la presión de la policía.



Ayer el Presidente recibió a una delegación de comuneros y comuneras de Jujuy, quienes le explicaron las objeciones a la reforma de la Constitución de la provincia y la represión de la que vienen siendo objeto en la provincia.

Por otra parte, en una conferencia realizada en la capital provincial, San Salvador, la recientemente Multisectorial contra la reforma expuso que están trabajando para plantear su inconstitucionalidad. El espacio está integrado por gremios estatales, organizaciones sociales, comunidades indígenas, gauchos y gauchas, y campesinos y campesinas con el propósito de realizar acciones conjuntas.

Integrantes de la escuela técnica de la localidad de Maimará, en la Quebrada jujeña, denunciaron ayer que dos policías uniformados intentaron intimidar a estudiantes y docentes que se manifestaban en rechazo a la reforma.

Las protestas se multiplican en distintos puntos del territorio provincial. En Abra Pampa estudiantes, docentes y madres y padres tomaron la escuela técnica en rechazo a la reforma que consideran una herramienta del oficialismo provincial para avanzar sobre los recursos naturales, con la afectación que eso provocaría sobre el ambiente, y el agua, un bien escaso en la Puna y la Quebrada jujeñas. En La Quiaca se hicieron crucifixiones en rechazo a la reforma.

Siguen los cortes

Además de estas expresiones, y de la marcha de las antorchas y otras movilizaciones que se realizan cada día, se mantienen activos al menos once cortes de rutas en la Quebrada y la Puna.

En la ruta nacional 9, que comunica con el Estado Plurinacional de Bolivia, se mantienen al menos siete cortes activos; a la altura de Purmamarca, Tilcara, en Uquía, en Huazadurazno (cerca del paraje San Roque); también se mantiene el corte a la altura de la Comunidad Negra Muerta en el acceso a Irtube, y en Abra Pampa y La Quiaca.

La ruta nacional 52, que conduce a Chile y es la vía por la que sale el litio, está cortada en al menos tres puntos: en su intersección con la ruta 9, en Purmamarca; más arriba en Susques, y en Cauchari.

Y en la ruta nacional 40 se mantiene el corte en Coranzulí, donde el tránsito se libera cada seis horas.