Ya llega la segunda edición del Festival Mutante, la experiencia que supo plantar su bandera en el 2022 y dejar a sus espectadores boquiabiertos ahora vuelve con su clara premisa de “mutación, diversidad y el fomento de la cultura indie en todas sus formas, estéticas y propuestas”, reuniendo a algunos de los artistas más escuchados de la escena musical independiente junto a artistas audiovisuales de toda sudamérica.



Juana Molina, Santiago Motorizado (cantante de El Mató A Un Policía Motorizado), Las Ligas Menores, Fermín y Lupe son los artistas que este año conforman el line-up del escenario. Les organizadores del evento comentan que: “la propuesta no sólo reúne a bandas emblemáticas, sino que también da espacio a nuevos y emergentes proyectos musicales. Más allá de ser un festival de bandas, el mutante, se convierte en una experiencia artística única en sí misma”.

Entre lo que une puede esperar de los shows musicales del Mutante, Santi Motorizado cuenta que: “Cuando toco solo hago una recorrida por todas mis composiciones que son algunas de Él Mató, las de mi disco solista, unas canciones que tengo ahí que iban a ser mi disco debut, pero que nunca lo pude terminar... Toco canciones que me gustan de otros artistas como por ejemplo El Antioso de Antolín y otras de colegas amigos que me gusta interpretar y conforman mi repertorio". También el cantante revela a Las12 que unos días antes del festival sale el nuevo disco de su banda así que es probable que toque alguna canción en formato solista.

Las Ligas Menores también estará tocando su último single “Piedra del Aguila” adelanto de su próximo disco y algunos covers como Vigilantes del Espacio de Triángulo de Amor Bizarro o su tributo a Pixies “Todo lo que pienso hoy” del disco Gigante Volumen 1. organizado por Surfer Rosas.

Santi Motorizado. Foto: Guido Adler

Uno de los puntos más fuertes del festival es dar la oportunidad a artistas emergentes de participar del evento. En esta edición sumaron en primer lugar a Fermín Ugarte, un cantante, compositor y productor que lanzó su carrera en plena pandemia con su EP “Domiciliaria” y ahora pasea por Argentina tocando su último extended play “Mañana Es Peor”, una mezcla de sonidos que en cuatro canciones transita entre el pop y una electrónica melancólica. Sobre eso relata: “ese disco lo empezamos a producir en febrero del 2021 con Lamadrid, que es mi compa producer, con quien hacemos prácticamente todo, tocamos en esas fechas en el Cosquín Rock con la post-mortem band con Dillom, fue el primer show de esa banda y decidimos quedarnos un poco más en Córdoba una vez terminado el festival. Le alquilamos un par de días el estudio a un amigo nuestro y ahí empezamos a trabajar mi EP muy de a poco, con la idea de hacer un material cortito y sencillo” así fue que en el medio de la gira que le cambió la vida, se engendra el segundo material compilado de Fermín, que él define como el “subproducto de todos los huecos que fuimos encontrando y un lugar en el que focalizar todos esos sentimientos que querían expresar”.

Juana Molina. Foto: Marcelo Setton.

Nacido en Chascomús y alimentado musicalmente por Sin Restricciones de Miranda!, The Black Eyed Peas y más tarde en la preadolescencia Green Day, da a luz a melodías bailables o su propio género que él mismo llama –para quien no lo conozca aún– “pop electrónica sensible” y cuenta: “me gusta mucho la música pistera, bailable, movida y creo que en ese disco dosmilero de Miranda! hay una genética muy clara de esa música divertida y a la vez dramática, existencialista, profunda y hasta a veces cagándose de risa de eso también”, explica y sigue contando que le interesa mucho el contenido introspectivo en las letras y lo más fiestero en la música. El productor se encuentra trabajando en sus próximos tracks y promete nuevo material fresco con una profundidad musical aún mayor de la que ya dejó ver en sus canciones grabadas.

Lupe

Lupe, la nueva revelación joven de la electrónica, es el otro proyecto por el que apostó el Festival Mutante en esta edición. La performer de La Plata lanzó en febrero de 2020 su primer album solista llamado “Un Número” y en 2021, el EP colaborativo “Nuestra Forma” junto a Djs Pareja: “participar de ese álbum me cambió la vida, hicimos todos un poco de todo, yo también participé en la producción, canté, compuse, fue muy interesante todo lo que pasó después de ese disco. Yo venía haciendo música muy de la canción electrónica y siento que al hacer estas cuatro canciones se potenció mi relación con la música dance queer y me permitió acercarme a un público. Estoy muy agradecida por eso”, dice la artista que está ansiosa por presentarse en el festival y que festeja la mixtura de sonidos y propuestas.

Por otro lado estarán las instalaciones de arte visual y gráfico cuyo line-up se levantó en conjunto con el Proyecto Piranha. Se podrán visitar los universos de Kmi Koni, Mia Miguita Superstar, Juan Vegetal, amigues, Xina Ocho, Vicky Monté, Miguel Cruz, Florencia Pernicone, Panchopepe, Jo Murúa y Exceso Colectivo.





Más info: c-complejo-art-media.com